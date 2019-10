Désigné commissaire européen à l'Emploi, le politicien luxembourgeois (LSAP) va être évalué par quatre commissions du Parlement. Un grand oral de trois heures prévu ce mardi 1er octobre pour valider sa nomination.

International 3 min.

Nicolas Schmit sous le feu des questions

Patrick JACQUEMOT Désigné commissaire européen à l'Emploi, le politicien luxembourgeois (LSAP) va être évalué par quatre commissions du Parlement. Un grand oral de trois heures prévu ce mardi 1er octobre pour valider sa nomination.

«Consciencieusement». Voilà comment Nicolas Schmit (LSAP) qualifie sa préparation au rendez-vous de ce mardi 1er octobre devant le Parlement européen, à Strasbourg. Il est vrai qu'entre 9h et 12h, le député européen franchira le dernier obstacle le séparant de sa désignation officielle comme commissaire européen à l'Emploi. «C'est comme l'ultime épreuve donnant droit à un diplôme», s'amuse le Luxembourgeois.

A 65 ans, le socialiste a donc bien préparé les choses. «Avec la direction générale, j'ai pris le temps de découvrir et approfondir l'ensemble des dossiers dont -si tout va bien- j'aurais la charge à compter du 1er novembre.» Tout cela sans avoir encore de contact avec celle qui l'a précédé à ce poste, la Belge Marianne Thyssen.

Un exercice de trois heures

En tout cas, lui qui a longtemps rêvé à intégrer les plus hautes sphères de l'UE n'est plus qu'à une marche de ce graal politique. De 1990 à 1992, le socialiste avait d'ailleurs pris le poste de conseiller à la Représentation permanente du Luxembourg auprès de l’Union à Bruxelles et participé aux travaux de la Conférence intergouvernementale menant au Traité de Maastricht.

Nicolas Schmit hérite de l'Emploi Ursula von der Leyen, désignée à la tête de la Commission européenne, a choisi l'ancien ministre du Travail (LSAP) comme commissaire européen pour l'Emploi.

Assurant prendre «très au sérieux» l'exercice qui l'attend, Nicolas Schmit sait déjà que les trois heures face à d'autres parlementaires se diviseront en deux temps: une introduction d'une quinzaine de minutes puis une série d'une trentaine d'interrogations.

Un interrogatoire pouvant porter sur de nombreux sujets de son portefeuille, et en plusieurs langues.

En plus de la commission Emploi et Affaires sociales, directement en lien avec son portefeuille, l'ancien ministre du Travail sera également sous le feu des questions des commissions Économie, Femmes et Culture. «Pour cette dernière, c'est parce que mon champ d'intervention intègre le volet d'échanges d'étudiants Erasmus qui est du ressort de la Culture», indique en élève appliqué le candidat «ému mais pas impressionné».

Vers un salaire minimum équitable

Le plus intéressant, au cours de cet échange, sera de noter les propositions avancées par le diplomate de formation. La future présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a fixé la feuille de route à chacun de ses 26 commissaires, l'Emploi est une priorité affichée par celle qui succédera à Jean-Claude Juncker dans un mois jour pour jour.

Pour le Luxembourgeois, Ursula von der Leyen a insisté pour qu'il réfléchisse à l'instauration d'un salaire minimum équitable et de se mobiliser «en faveur de l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de plate-forme».

First team outing 🇪🇺 pic.twitter.com/iaddTgJkL1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 12, 2019

«J'ai la chance que ma désignation n'ait pas suscité de vagues, l'audition devrait donc être plus tendre que pour d'autres», estime Nicolas Schmit. Manière délicate d'évoquer notamment le trouble ayant suivi le choix du Grec Margaritis Schinas aux fonctions de commissaire européen à la «Protection du mode de vie européen». Ou encore le blocage par le Parlement des candidats hongrois et roumain, en raison de conflits d'intérêts présumés.

Et le probable commissaire européen de conclure: «La présidente nous a donné 100 jours pour avancer des idées sur les questions sociales. C'est court mais motivant». Le socialiste sachant très bien qu'il est attendu pour présenter des initiatives en vue d'une harmonisation du salaire minimum pour toute l'Union européenne. Un obstacle bien plus délicat, finalement, que l'oral de ce 1er octobre. «Croyez-vous ?», ironise-t-il.