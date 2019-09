Ursula von der Leyen, désignée à la tête de la Commission européenne, a choisi l'ancien ministre du Travail (LSAP) comme commissaire européen pour l'Emploi.

International 2 min.

Nicolas Schmit hérite de l'Emploi

Ursula von der Leyen, désignée à la tête de la Commission européenne, a choisi l'ancien ministre du Travail (LSAP) comme commissaire européen pour l'Emploi.

(jt) - Ursula von der Leyen a présenté, mardi, la répartition des portefeuilles de la nouvelle Commission européenne qu'elle préside. Le futur représentant du Luxembourg à la Commission européenne, Nicolas Schmit (LSAP), sera chargé de l'emploi. L'équipe de la présidente de la Commission européenne doit encore être confirmée par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen.

La prochaine Commission sera composée de 13 femmes - dont von der Leyen elle-même - et de 14 hommes.

Un expert de l'Union

Nicolas Schmit, 65 ans, est considéré comme un expert de l'UE. De 1998 à 2004, le docteur en économie a occupé le poste d'ambassadeur du Luxembourg auprès de l'Union européenne à Bruxelles.

En 2004, Nicolas Schmit a été nommé pour la première fois à un poste gouvernemental. Dans le cabinet de Juncker-Asselborn I, il occupait les fonctions de ministre adjoint des Affaires étrangères et de l'Immigration. Cinq ans plus tard, le membre du LSAP reprenait le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration.

Nicolas Schmit (à droite) remplace Jean-Claude Juncker comme représentant du Luxembourg à la Commission. Photo: EU/Jean-François Badias

Après l'élection de la Chambre en 2018, le politicien s'était retiré de ses fonctions, à sa propre demande, afin de préparer sa candidature à l'élection européenne.

Nicolas Schmit certain d'être à la Commission Le seul candidat luxembourgeois au poste de commissaire européen se veut confiant et assure qu'il sera nommé dans les prochaines semaines à la Commission européenne aux côtés d'Ursula von der Leyen.

Le Luxembourgeois a réussi à entrer au Parlement européen en 2019, mais son rôle à Strasbourg n'était que transitoire. Aujourd'hui, Nicolas Schmit doit à nouveau s'occuper des affaires sociales et de l'emploi dans la Commission von der Leyen.

Le Grand-Duché sera représenté au sein de la Commission européenne par le président Jean-Claude Juncker jusqu'à la fin du mois d'octobre, lorsque son mandat de cinq ans prendra fin.

La nouvelle Commission européenne Margrethe Vestager (Danemark, Numérique)

Frans Timmermans(Pays-Bas, Protection du climat)

Valdis Dombrovskis(Lettonie, Économie, Finances)

Josep Borrell (Espagne, Relations extérieures)

Věra Jourová (République tchèque, valeurs fondamentales et transparence)

Margaritis Schinas (Grèce, Questions migratoires)

Maroš Šefčovič(Slovaquie, Relations institutionnelles)

Dubravka Šuica (Croatie, Démocratie et démographie)

D idier Reynders (Belgique, Justice)

Mariya Gabriel (Bulgarie, Innovation et Jeunesse)

Stella Kyriakides (Chypre, Santé)

Kadri Simson (Estonie, Energie)

Jutta Urpilainen (Finlande, Partenariats internationaux)

Sylvie Goulard (France, Politique industrielle et marché unique numérique, Défense, Espace)

László Trócsányi (Hongrie, quartier et extension)

Phil Hogan (Irlande, Commerce)

Paolo Gentiloni (Italie, Affaires)

Virginijus Sinkevičius (Lituanie, Environnement et Océans)

Nicolas Schmit (Luxembourg, Emploi)

Helena Dalli (Malte, Égalité des droits)

Johannes Hahn (Autriche, Budget et administration)

Janusz Wojciechowski (Pologne, Agriculture)

Elisa Ferreira (Portugal, Cohésion et réformes)

Rovana Plumb (Roumanie, Transports)

Janez Lenarčič (Slovénie, Gestion de crise)

Ylva Johansson (Suède, Affaires intérieures)