L'ancien chef de l'Etat français a été reconnu jeudi coupable de financement illégal pour sa campagne présidentielle de 2012. L'ex-président a immédiatement fait appel de ce jugement.

Affaire Bygmalion

Nicolas Sarkozy condamné à un an de prison ferme

(Jmh avec AFP) - Nicolas Sarkozy a été officiellement reconnu coupable jeudi de financement illégal et écope d'une peine d'un an de prison, indique jeudi Caroline Viguier, présidente de la 11e chambre correctionnelle. Cette dernière précise toutefois que « la peine sera aménagée et exécutée sous le régime de la surveillance électronique ». Autrement dit un bracelet électronique...

L'ancien président de la République n'ira donc pas en prison, d'autant plus que cette décision de première instance est susceptible de connaître un appel. Selon le jugement rendu ce jeudi, Nicolas Sarkozy, absent de l'audience, «a poursuivi l'organisation de meetings», après avoir été «averti par écrit du risque de dépassement» du plafond légal, a dit la présidente. «Ce n'était pas sa première campagne, il avait une expérience de candidat», a poursuivi la magistrate.

L'avocat de l'ancien chef de l'Etat a immédiatement annoncé qu'il allait faire appel du jugement de ce 30 septembre. Et cela à la demande de son client, a souligné Thierry Herzog au sortir du tribunal.

Cette condamnation ne constitue pas une première pour l’ancien président de la République puisqu'il avait déjà écopé le 1er mars dernier d'une peine de trois ans de prison - dont un an ferme - pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire des écoutes. Il a fait appel de cette condamnation.