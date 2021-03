L'ex-président français a écopé, lundi, d'une peine trois ans de prison dont un ferme pour corruption et trafic d'influence. Ce dernier a fait immédiatement appel de ce jugement.

Nicolas Sarkozy condamné à de la prison ferme

Patrick JACQUEMOT L'ex-président français a écopé, lundi, d'une peine trois ans de prison dont un ferme pour corruption et trafic d'influence. Ce dernier a fait immédiatement appel de ce jugement.

«Ils avaient parfaitement conscience du caractère frauduleux de leurs agissements.» C'est par ces mots que la présidente de la 32e chambre a annoncé le verdict sanctionnant Nicolas Sarkozy et son ancien avocat, Thierry Herzog, dans l'affaire dite des écoutes ce lundi. Une affaire, née en 2014 d'interceptions téléphoniques. Le tribunal correctionnel a estimé qu'un «pacte de corruption» avait été conclu entre l'ex-président aujourd'hui âgé de 66 ans, Me Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, également condamnés à trois ans de prison dont un ferme.

Nicolas Sarkozy devient le best-seller de l'été L'ouvrage de l'ex-président français, «Le temps des tempêtes», caracole en tête des ventes de livres pour la troisième semaine consécutive.

L'ancien chef de l'Etat (2007-2012) était accusé d'avoir tenté d'obtenir auprès de Gilbert Azibert des informations concernant une procédure le mettant en cause, et cela en échange d'une nomination à un poste à Monaco. L'ancien locataire de l'Elysée voulait alors faire annuler la saisie de ses agendas présidentiels après avoir obtenu un non-lieu dans l'affaire Bettencourt. Gilbert Azibert, avocat général dans une chambre civile, n'intervenait pas directement dans ce dossier mais il a selon le tribunal joué de ses relations.

Il y a neuf ans, Jacques Chirac avait été le premier ex-président de la République à être condamné. Cette fois, il s'agissait de sanctionner le politique pour la création d'emplois fictifs à l'époque où il n'était encore que maire de Paris.

Peine aménagée Malgré cette condamnation, il y a peu de risque que le président Sarkozy se retrouve derrière les barreaux. Un aménagement de peine, type bracelet électronique, pouvant être adopté.

Devant le tribunal, les avocats de l'ex-leader des Républicains avaient fait valoir qu'in fine, Nicolas Sarkozy n'avait pas eu gain de cause devant la Cour de cassation et que Gilbert Azibert n'avait jamais eu de poste à Monaco. Selon la loi, il n'est cependant pas nécessaire que la contrepartie ait été obtenue, ni que l'influence soit réelle, pour caractériser les délits de corruption et de trafic d'influence.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.