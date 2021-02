Compte tenu de la flambée des cas covid dans les Alpes-Maritimes, il a été décidé de confiner le département pour les deux prochaines fins de semaine. Les commerces de plus de 5.000 m2 doivent eux fermer dès à présent.

Nice et sa région reconfinés le temps des weekends

Compte tenu de la flambée des cas covid dans les Alpes-Maritimes, il a été décidé de confiner le département pour les deux prochaines fins de semaine. Les commerces de plus de 5.000 m2 doivent eux fermer dès à présent.

(AFP) Si le gouvernement français s'était jusque-là opposé à des mesures de reconfinement, pareil dispositif va être remis en oeuvre pour les deux prochains week-ends dans les communes du littoral des Alpes-Maritimes. Le préfet du département, Bernard Gonzalez, en a fait l'annonce ce lundi midi.

Parmi les mesures nouvelles figure la limitation des sorties à une heure et sur dérogation (médecins, animaux de compagnie, sport, promenade) dans un rayon de 5 km autour du domicile du vendredi 18h au lundi 6h. Une règle imposée pour la zone s'étendant de Théoule-sur-Mer à Menton, qui concentre près de 90% de la population du département. Une telle mesure de confinement territorialisé est une première depuis le début de la crise sanitaire dans l'Hexagone.

Par ailleurs, pour 15 jours à compter de mardi, les commerces de plus de 5.000m2 (hors pharmacies et commerces alimentaires), seront par ailleurs fermés dans le département qui voit affluer ses premiers touristes alors que plusieurs zones scolaires sont en congés en France. Pour les commerces de plus de 400 m2, la jauge passera de 10 à 15 m2 par visiteur.

Le virus sévit En France, la bordure sud-est de la Méditerranée connaît depuis quelques jours une explosion des cas covid, due essentiellement à une circulation des nouvelles souches. Le département des Alpes-Maritimes est particulièrement concerné avec un taux d'incidence virale de 557 cas pour 100.000 habitants. Et les territoires voisins (Var et Bouches-du-Rhône) ne sont guère mieux lotis. Alarmant quand on sait que la Moselle, aux portes du Luxembourg, est déjà signalée comme territoire préoccupant avec un taux de ''seulement'' 305 cas/100.000 habitants.

Les contrôles à la frontière italienne seront également renforcés, comme les contrôles dans les aéroports, a poursuivi le préfet, évoquant la possibilité de faire passer un test PCR à l'ensemble des passagers d'un vol. Chose importante à savoir car, depuis le Findel, il est toujours possible de rejoindre Nice et la riviera via Luxair ou KLM.

Le préfet a également annoncé une «accélération» de la campagne vaccinale dans le département, où environ 4.500 doses du vaccin Pfizer doivent être réceptionnées dans les prochains jours -soit 1.000 de plus que ce qu'avaient déjà promis les autorités lors de la visite du ministre de la Santé Olivier Véran à Nice, samedi.

Enfin, la possibilité de se faire vacciner sera offerte aux personnes âgées de 59 à 64 ans et souffrant de comorbidités: dans cet objectif, de nombreuses doses du vaccin d'AstraZeneca doivent être envoyées dans les Alpes-Maritimes prochainement, a encore assuré le représentant de l'Etat.

