(AFP) – La neige continuait mercredi à semer la pagaille sur les routes de la région parisienne où des automobilistes restent encore bloqués après une nuit de galère, même si la situation s'améliore dans les transports.

En fin de matinée, les traits tirés et le visage livide, des naufragés de la route, restés bloqués sur la nationale 118 au sud-ouest de Paris, buvaient des boissons chaudes dans un gymnase de Bièvres (Essonne) avant d'être évacués par les pompiers.

Rodrigue Akpadji, 44 ans, professeur d'allemand en Essonne, n'a «pas dormi de la nuit». «Resté coincé dans (sa) voiture jusqu'à ce matin», comme 1.500 à 2.000 personnes dans la nuit, il a été évacué par les pompiers vers 9h00 mercredi.

Au niveau du carrefour de Vélizy (Yvelines) et de la nationale 118, plus de 900 véhicules restaient bloqués mercredi à la mi-journée, a indiqué le préfet de police Michel Delpuech lors d'une conférence de presse.

En Ile-de-France, 46 centres d'hébergement ont accueilli plus de 600 personnes. Environ 700 personnes ont par ailleurs été hébergées dans les gares de Montparnasse et Austerlitz et 230 à l'aéroport d'Orly.

47 personnes blessées

Huit départements d'Ile-de-France restaient encore en vigilance orange pour la neige et le verglas mercredi en début d'après-midi, selon Météo France.

Si les perturbations sont nombreuses, les intempéries n'ont pas tué en Ile-de-France: 47 personnes ont été blessées, principalement à cause de chutes sans «gravité». Mais la prudence reste de mise alors qu'un coup de froid et de nouvelles chutes de neige sont annoncés.

Mercredi matin, Météo France a relevé 12 cm à Paris-Montsouris, 13 à Roissy et Orly, 14 cm à Orléans et 15 cm à Chartres. Des chutes de neige pas exceptionnelles au regard des standards d'autres pays européens, mais plutôt rares à Paris. Les derniers épisodes marquants remontent à 2013 et 2010.

Du côté des transports en commun, la situation revenait à la normale en début d'après-midi sur les lignes de banlieue SNCF et sur le réseau ferré de la RATP (RER et métro), où le trafic a été perturbé dans la matinée car tout le personnel n'avait pas pu rejoindre son poste.

Quant aux bus, le trafic reprenait progressivement, excepté en Seine-Saint-Denis, sur décision préfectorale, selon la RATP.

«Manque d'anticipation ?»



Alors que de nombreux usagers se plaignaient de la pagaille, les Républicains ont fustigé le «manque d'anticipation» du gouvernement face aux chutes de neige exceptionnelles.

Mais, pour le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, «il faut arrêter de faire croire n'importe quoi aux Français» et reconnaître qu'«il est difficile d'anticiper le nombre de centimètres de neige qu'il va tomber». Evoquant la SNCF et la RATP, il a toutefois jugé qu'«à certains endroits les informations ne circulaient pas suffisamment».

Mais le patron de la SNCF, Guillaume Pépy, s'est félicité que la «plus grande partie» des clients aient pu être acheminés mardi soir, un «petit exploit compte tenu de la brutalité des chutes de neige».

Plus tôt dans la matinée, la SNCF a conseillé à ses «clients de reporter leurs déplacements».

Les transports scolaires ne circulent pas dans plusieurs départements, notamment dans l'Orne, l'est de Eure, en Seine-Saint-Denis, en Essonne, dans les Yvelines, la Seine-et-Marne, la Marne et la région Centre-Val de Loire.

Après la décision prise mardi d'interdire l'accès à l'Ile-de-France aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes, «3.790 poids lourds étaient stockés ce matin en amont» du périmètre. Mais leur circulation a été autorisée de nouveau jusqu'à 17H00, pour éviter toute congestion.

La situation pourrait devenir critique dans la nuit de mercredi à jeudi avec la chute des températures - jusqu'à moins 10 degrés - et l'apparition de «gelées» sur les sols enneigés, a prévenu Emmanuel Demaël, prévisionniste chez Météo France.

La ministre des Transports Elisabeth Borne a de nouveau appelé les automobilistes à laisser leur voiture au garage. «Cet épisode neigeux est terminé, mais on va avoir un froid intense cette nuit donc on a un risque de verglas. On va continuer à saler les routes, et un nouvel épisode neigeux est annoncé pour vendredi», a-t-elle averti.

La neige ne fait pourtant pas que des malheureux: à Paris, des amoureux de la glisse, ski aux pieds, dévalaient mercredi les jardins qui descendent depuis l'église du Sacré-Coeur.