La chef démocrate de la Chambre des représentants a manifesté de façon spectaculaire mardi son désaccord avec le président des États-Unis en déchirant sa copie de son discours prononcé devant le Congrès.

International 1

Nancy Pelosi déchire le discours de Donald Trump

La chef démocrate de la Chambre des représentants a manifesté de façon spectaculaire mardi son désaccord avec le président des États-Unis en déchirant sa copie de son discours prononcé devant le Congrès.

(AFP) - Alors que le président américain venait d'achever son discours sur l'état de l'Union, Mme Pelosi qui était, suivant la tradition, debout derrière lui à côté du vice-président Mike Pence, a ostensiblement pris le document disposé devant elle et l'a déchiré. A la sortie, priée par un journaliste de dire pourquoi elle avait eu ce geste, elle a lancé une réponse sibylline: «parce que c'était la chose la plus courtoise à faire, par rapport aux alternatives».

La Maison Blanche a réagi en déplorant que Nancy Pelosi ait ainsi symboliquement «déchiré» un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, un bébé qui a survécu après être né prématuré à seulement 21 semaines de grossesse, ou encore la famille de Kayla Mueller, tuée par les jihadistes du groupe Etat islamique en Syrie -- autant d'invités qui étaient dans les travées du Congrès et que Donald Trump avait cités dans son discours.

Le rendez-vous institutionnel annuel devant la Chambre des représentants et le Sénat au grand complet avait commencé par une autre scène qui résume la division de la classe politique américaine: Donald Trump avait évité la main tendue de Nancy Pelosi, en rupture avec les usages. Et la présidente de la Chambre a plusieurs fois secoué la tête pour marquer sa désapprobation durant le discours, pendant que le camp démocrate restait assis et de marbre face aux standing ovation républicaines.