Munich fait une croix sur l'Oktoberfest

Patrick JACQUEMOT La plus célèbre et populaire fête de la bière s'efface du calendrier festif. La 185ème édition devait débuter le 19 septembre, soit dans 150 jours.

Désolé pour les amateurs de jus de houblon, mais l'Oktoberfest 2020 n'aura pas lieu cette année. Comme pour la traditionnelle Schueberfouer de Luxembourg, l'événement munichois a été victime de la pandémie de covid-19. Le Premier ministre Markus Söder (CSU) et le maire de Munich, Dieter Reiter (SPD) l'ont annoncé mardi matin. «Cela nous fait mal», a déclaré M. Söder. Cependant, une manifestation de cette taille représenterait un trop grand risque sanitaire.

Dieter Reiter n'a pas caché que cette annulation allait se traduire par un moment difficile pour la ville sur le plan économique. Il est vrai que l'Oktoberfest attire environ six millions de visiteurs venus du monde entier. Non seulement les forains, les aubergistes et les propriétaires de stands ne viendront pas, mais les hôtels, les restaurants, les chauffeurs de taxi et les commerces munichois ne bénéficieront pas non plus des retombées financières de l'événement. Selon la ville, la dernière édition avait ainsi impacté l'économie locale à hauteur d'environ 1,23 milliard d'euros.

L'Oktoberfest avait déjà été annulée au XIXème siècle, déjà en raison d'une épidémie. En raison du choléra, le festival avait ainsi été annulé en 1854 et 1873. A l'occasion des deux guerres mondiales, la fête populaire a été annulée, ainsi qu'en 1923 pendant la phase d'hyperinflation.



