Représentant le DP au Parlement européen, l'eurodéputée a été sanctionnée lundi pour harcèlement psychologique sur ses assistants parlementaires. Cette dernière assure accepter la décision et fait amende honorable.

Monica Semedo suspendue de ses fonctions

(ASdN) - Action, réaction. Monica Semedo (DP) a été sanctionnée pour harcèlement moral à l’encontre de ses anciens assistants parlementaires, a annoncé lundi David Sassoli, président du Parlement européen, lors de l’ouverture de la séance plénière.

Élue lors des élections européennes de 2019, la députée européenne sera donc interdite de toute activité pendant 15 jours. Elle ne touchera par ailleurs aucune indemnité durant cette période.

Dans un communiqué publié lundi, elle dit accepter la décision et précise qu'elle ne fera pas appel de la décision. Elle s'est par ailleurs excusée auprès de ses anciens collaborateurs pour son comportement. «Depuis le début de mon mandat et même avant, j'ai été très exigeante envers moi-même et mon équipe, ce qui a malheureusement créé des tensions insurmontables, ce que je regrette», a-t-elle écrit.

L'eurodéputée précise néanmoins avoir déjà réorganisé son équipe en mars 2020 et entretenir, depuis, «une excellente relation professionnelle» avec tous ses assistants.

