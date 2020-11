Une semaine seulement après le laboratoire Pfizer, la société de biotechnologie américaine a annoncé lundi avoir élaboré une formule permettant de réduire drastiquement le risque de contracter le covid-19.

Moderna surenchérit avec un vaccin efficace «à 94,5%»

(ASdN avec AFP) - La course au vaccin continue. Une semaine après l'annonce d'un sérum efficace à 90% du laboratoire Pfizer, la société de biotechnologie américaine Moderna a fait savoir, lundi, avoir élaboré un vaccin contre le covid-19 efficace «à 94,5%» pour réduire le risque de contracter la maladie. En l'occurrence, précise le laboratoire, 90 participants du groupe placebo ont attrapé le covid-19, contre cinq dans le groupe vacciné lors de l'essai clinique.

Le vaccin Moderna, comme celui de la société Pfizer, est basé sur la technique dite de l'ARN messager, c'est-à-dire la molécule qui dit à nos cellules ce qu'il faut fabriquer.

145 millions de dollars d'actions

En développant des formules efficaces contre le virus en un temps record, les géants pharmaceutiques espèrent ainsi recevoir leur part du gâteau. Le jour même où l'entreprise américaine Pfizer a annoncé les résultats de ses données préliminaires, son directeur général Albert Bourla a vendu pour 5,6 millions de dollars de titres. Le patron de Novavax a pour sa part vendu 4,2 millions de dollars d'actions le 18 août, un peu plus d'un mois après l'annonce d'un financement public de 1,6 milliard de dollars.

De leur côté, plusieurs responsables de Moderna ont vendu pour plus d'une centaine de millions de dollars d'actions ces derniers mois, précise l'AFP ce lundi. La société n'a lancé aucun produit sur le marché depuis sa création en 2010, mais le gouvernement américain s'est engagé à lui verser jusqu'à 2,5 milliards de dollars si son vaccin était validé. Le titre est passé de 19 dollars en début d'année à 90 dollars actuellement.

L'organisation de défense des contribuables Accountable US a calculé qu'entre le début de l'opération américaine de coordination du développement des vaccins, le 15 mai, et le 31 août, les dirigeants de cinq compagnies pharmaceutiques avaient encaissé plus de 145 millions de dollars en vendant leurs actions



Un temps record

Aucun vaccin n'a néanmoins, pour l'heure, reçu d'approbation pour une distribution commerciale à grande échelle. Mais les autorités chinoises ont donné leur feu vert à une utilisation d'urgence pour certains de ces vaccins. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dix essais cliniques de vaccins sont actuellement en phase 3 dans le monde, dont ceux de la biotech américaine Moderna, de plusieurs laboratoires étatiques chinois et du britannique AstraZeneca, en collaboration avec l'université d'Oxford.

L'élaboration de ces derniers constituerait cependant un record de vitesse pour le développement d'un vaccin, moins d'un an après l'apparition du coronavirus en Chine. Ces précieux sérums redonnent par ailleurs l'espoir d'un retour à une vie normale.

Pour rappel, le virus a fait plus de 1,3 million de victimes à travers le monde. Plus de 54,4 millions de cas de nouveau coronavirus ont été détectés depuis décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles.







