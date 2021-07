La voiture à moteur thermique a vécu, l'avenir est électrique. Bruxelles propose de réduire à zéro les émissions de CO2 des véhicules neufs durant la prochaine décennie.

L'UE prépare l'enterrement des voitures à essence

La voiture à moteur thermique a vécu, l'avenir est électrique. Bruxelles propose de réduire à zéro les émissions de CO2 des véhicules neufs durant la prochaine décennie.

(pj avec AFP) Une page d'histoire se tourne. Pendant plus d'un siècle, le Vieux continent a dominé l'innovation automobile. Au cœur de son savoir-faire, des moteurs thermiques considérés comme les plus performants au monde. Mais la voiture, premier mode de déplacement des Européens, est brocardée pour ses émissions de gaz à effet de serre.

L'ACL freine l'utopie de l'e-mobilité L'objectif des 49% de véhicules à moteur électrique au Luxembourg d'ici 2030 relève de l'imaginaire, à en croire le directeur de l'Automobile Club de Luxembourg. Et Jean-Claude Juchem a des arguments plein son coffre.

Face à cette urgence, l'an dernier, l'UE a durci ses objectifs de réduction de CO2 et vise la neutralité carbone en 2050. La Commission européenne doit maintenant proposer de nouvelles réglementations pour y parvenir. Elle envisagerait la suppression complète des émissions automobiles à partir de 2035. Les véhicules électriques à batteries étant les seuls à satisfaire cette exigence, ils deviendront de facto les seuls autorisés sur le marché du neuf.

L'Europe a imposé dès 2020 un plafond moyen d'émission de 95 grammes de CO2 par kilomètre aux constructeurs automobiles, qui devait être encore abaissé de 37,5% en 2030. Finalement, la réduction pourrait atteindre 60% en 2030, puis 100% en 2035. Ces chiffres, toujours en discussion, représenteraient une immense contrainte pour une industrie qui devra aussi compter d'ici 2027 sur le durcissement des normes de pollution imposées aux moteurs thermiques.

La situation luxembourgeoise Au Grand-Duché, le gouvernement ne cache pas ses intentions en matière automobile. En mars dernier, la ministre de l'Environnement l'affirmait encore : «49% des véhicules devront être électriques d'ici 2030». Et pour y arriver, il y a encore de la route. Car même si la part des ventes de véhicules neufs électriques/hybrides a progressé l'an passé (représentant 20% des 45.189 nouvelles immatriculations) et début 2021, les moteurs essence (44%) et diesel (36%) gardent encore les faveurs des acheteurs. Sans compter que la part réelle des moteurs 100% électriques -tels que défendus par Bruxelles- est encore bien plus faible. En effet, à peine 2.500 voitures neuves vendues en 2020 étaient dotées de cette technologie. Il n'empêche, la profession se prépare à ce virage.

Il va de soi que les nouvelles réglementations favoriseront encore plus la montée des véhicules électriques, et pousseront à l'abandon des hybrides et hybrides rechargeables, associant moteur essence et batterie. Aussi, voilà de quoi inquiéter la filière qui emploie 14,6 millions de salariés dans l'UE et mise encore beaucoup sur cette «technologie de transition».

Le lobby, qui s'est longtemps battu pour ralentir la transition, est toutefois profondément divisé. La majorité de ses membres souligne qu'une électrification trop rapide augmenterait le prix des véhicules, détruirait des emplois et favoriserait la concurrence chinoise, en avance sur les batteries.

Mais le leader européen Volkswagen, qui représente une vente sur quatre en Europe, a rejoint l'américain Tesla dans la promotion du 100% électrique. «Il y a un énorme conflit au sein de l'ACEA. A cause du Dieselgate, Volkswagen a été poussé vers l'électrique pour améliorer son image. Le groupe a consenti d'énormes investissements et maintenant il a les produits pour respecter la future législation«, explique Matthias Schmidt.

Le Luxembourg souhaite basculer en mode électrique En lançant mercredi l'initiative «Stroum beweegt», les ministères de l'Energie, de l'Environnement et de la Mobilité entendent accélérer la mise en place d'infrastructures dédiées à l'électromobibilité. Que celle-ci concerne les véhicules particuliers, mais aussi les transports en commun.

En juin, le constructeur allemand a annoncé qu'il cesserait de vendre des moteurs à combustion en Europe entre 2033 et 2035. «Une voiture reste en général quinze ans sur la route. Si on veut avoir un transport complètement décarboné en 2050, il faut que la dernière voiture thermique soit vendue en 2035 au plus tard», estime Diane Strauss, responsable de l'ONG Transport and Environment pour la France.

Dans un classement publié en juin, l'ONG a épinglé Daimler (Mercedes), BMW, Stellantis (PSA, Fiat) et Toyota, dont elle juge les projets «peu ambitieux» car faisant la part belle aux hybrides rechargeables jugés polluants. Renault et Hyundai sont bien classés, bien que derrière Volkswagen et Volvo.