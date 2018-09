Les marches pour le climat organisées samedi à Paris et à travers l'Hexagone, répondant à un appel citoyen après la démission de l'ex-ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, ont entraîné une mobilisation jamais vue en défense de l'environnement, les organisateurs revendiquant plus de 100.000 manifestants.

International 26 3 min.

Mobilisation inédite pour le climat à travers la France

Les marches pour le climat organisées samedi à Paris et à travers l'Hexagone, répondant à un appel citoyen après la démission de l'ex-ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, ont entraîné une mobilisation jamais vue en défense de l'environnement, les organisateurs revendiquant plus de 100.000 manifestants.

(AFP) – L'association 350.org et les autres ONG qui avaient contribué à organiser l'événement ont revendiqué dans un communiqué 115.000 participants dans toute la France, dont «plus de 50.000» à Paris, où la préfecture de police a comptabilisé de son côté 18.500 personnes.



«C'est la plus grande journée d'action pour le climat en France, c'est la preuve que les citoyens sont prêts à demander des comptes et des engagements aux élus qui nous entourent, après un été catastrophique au niveau climatique», a commenté à l'AFP Clémence Dubois, responsable des campagnes de 350.org en France.



26 Photo: AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP Photo: AFP

La marche parisienne répondait à un appel citoyen lancé sur Facebook par Maxime Lelong, un journaliste de formation âgé de 27 ans, et futur papa, après la démission fin août de l'ex-ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot.



Manifestation planétaire face à l'urgence du dérèglement climatique Les militants écologistes à travers le monde sont descendus samedi dans la rue pour exiger des gouvernements qu'ils agissent enfin sérieusement contre le dérèglement climatique, en pleine préparation de la COP 24.

Parmi les facteurs qui l'avaient poussé à jeter l'éponge, ce dernier avait regretté un manque de soutien populaire face aux enjeux environnementaux. «Je vais être papa (d'un garçon) en décembre, je veux qu'il ait une planète vivable», a plaidé ce samedi Maxime Lelong.



«Ne nous laissez pas brûler», «Sous les pavés, la plage de Nicolas Hulot : merci à lui», ou encore «Cours Manu, la mer monte» : ces panneaux repérés au milieu de la foule, accompagnés parfois de dessins d'enfants, montraient que le message avait été reçu 5 sur 5 par les personnes venues défiler, souvent en famille ou avec des copains.



«Changeons le système»



Ces marches en France se sont greffées sur une campagne internationale d'action, «Rise for climate» (Debout pour le climat), qui a vu des milliers de personnes défiler samedi dans de nombreuses villes à travers le monde, pour exiger des gouvernements une action sérieuse contre le dérèglement climatique.



Un sommet sur le climat est prévu mi-septembre à San Francisco et la 24e conférence mondiale sur le climat, la COP24, commencera début décembre en Pologne.



Parmi les nombreuses autres marches organisées en France, 10.000 personnes environ ont défilé à Lyon. «Urgence climatique, réveillons-nous!», ont scandé les manifestants de tous âges, pour certains déguisés en abeilles. 8.000 à 12.000 personnes se sont rassemblées à Toulouse selon les organisateurs, et 3.500 selon la police.

«Changeons le système, pas le climat» affichait la banderole de 3 m en tête de cortège. À Lille, les manifestants étaient 4.000, selon la préfecture, et 4.600, selon les organisateurs. Une «minute de silence pour le climat» a été observée sur la Grand-Place, noire de monde.



Des milliers d'autres ont été dénombrées à Bordeaux, où se tient le festival Climax, dédié à l'éco-mobilisation, tandis qu'à Marseille, environ 2.500 personnes selon les organisateurs, et 700 selon la police, ont défilé dans une ambiance joyeuse et familiale, en présence notamment de Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise.



Quelles suites au mouvement ?



À Strasbourg, 3.800 personnes, selon la police, ont également défilé. Dans l'Ouest, entre 3.000 et 5.000 personnes (selon la police et les organisateurs) se sont rassemblées à Rennes et 1.200 à Nantes.



Plusieurs centaines ont défilé à Rouen, Caen et Le Havre. S'il n'était pas présent, Nicolas Hulot avait encouragé les participants dans un tweet : «Les citoyens qui se mobilisent partout en France et dans le monde ont le pouvoir d'impulser le changement pour l'avenir de nos enfants. Continuez à faire entendre votre voix!».



Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a publié une tribune sur Facebook où il estime que ces marches sont «une bonne nouvelle». Reste à voir quelles suites cette mobilisation inédite pourrait avoir, alors que d'importantes décisions doivent êtres prises dans les mois qui viennent : la feuille de route énergétique du pays, la PPE, est attendue fin octobre.



«Nous ne sommes plus dans l'urgence de la prise de conscience, mais dans l'urgence de la prise de décision et de l'action», a estimé Clémence Dubois, appelant notamment l'exécutif à interdire les investissements dans les énergies fossiles, arrêter le projet de gazoduc franco-espagnol Midcat, et réduire le nucléaire.



«Ce succès montre que le sursaut citoyen est là, il ne manque que le sursaut politique», a abondé Maxime Combes, d'Attac, une des organisations soutenant cette journée d'action. Maxime Lelong veut de son côté bâtir «un outil en ligne démocratique» pour capitaliser sur cette mobilisation.