Elle s'appelle Khadija et elle a 17 ans. Kidnappée, violée et martyrisée par un groupe d'hommes, sa terrible histoire suscite l'émoi et la mobilisation dans son pays, le Maroc, et bien au-delà. Au total, 12 personnes ont été interpellées.

Mobilisation autour de Khadija, violée et torturée par un groupe d'hommes

(AFP) - Les hashtags #noussommestouskhadija et #justicepourkhadija deviennent viraux ces derniers jours sur les réseaux sociaux après la publication du témoignage de la jeune femme dans des médias marocains.

Dans une vidéo publiée le 21 août, Khadija Okkarou affirme avoir été enlevée il y a trois mois devant chez sa tante à Fqih ben Saleh dans le centre du pays, par des garçons connus pour appartenir à une «bande dangereuse».

«Ils m'ont détruite»

«Ils m'ont séquestrée pendant près de deux mois, violée et torturée, (...) je ne leur pardonnerai jamais, ils m'ont détruite», dit-elle, en montrant des tatouages graveleux et des traces de brûlures de cigarettes sur son corps.

Après plusieurs semaines, ses bourreaux ont négocié avec la famille de Khadija pour la libérer.

«Mon père leur a promis de ne rien dire aux autorités. Mais c’est moi qui ai tout dit aux gendarmes. Je veux la justice et qu’ils paient pour ce qu’ils m’ont fait», a-t-elle déclaré à Chouf TV. «J’ai essayé de m’échapper plusieurs fois, mais j’ai été rattrapée et battue. Ils m’ont torturée, ils ne m’ont pas donné de nourriture ni de boisson, et ils ne m’ont même pas permis de prendre une douche.»

Selon son père, Mohamed Okkarou, trois de ses agresseurs, à propos desquels aucune information n'a filtrée, ont été arrêtés samedi. Il affirme également que la première audience du procès aura lieu le 6 septembre.

Au total, 12 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire, a indiqué à l'AFP Naima Ouahli, membre de l'Association marocaine des droits humains à Beni Mellal, près de Fqih ben Saleh.

La police et le parquet marocains n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour commenter le cas de la jeune femme.

Dans un état stable

«Son état est stable, nous essayons de la soutenir, de lui assurer que justice lui sera rendue et de lui dire qu'elle n'y est pour rien (...). Nous sommes émus par l'élan de solidarité avec elle», a affirmé son père.

La pétition, destinée à lui fournir des soins et une aide psychologique, avait recueilli dimanche soir plus de 3.400 signatures.

Le sujet est d'autant plus sensible dans le royaume qu'il fait écho à de précédents faits divers ayant ému l'opinion.

Des précédents

Fin 2015, une mineure de 16 ans s'était immolée par le feu après avoir été victime d'un viol collectif, ses agresseurs l'ayant fait chanter en la menaçant de diffuser des vidéos de son viol. Les prévenus avaient été remis en liberté provisoire avant leur procès, ce qui avait suscité un scandale.

Huit personnes ont été condamnées à des peines allant de huit à 20 ans de prison.

Un des cas les plus célèbres de la cause féminine reste celui d'Amina Filali, une adolescente de 16 ans qui s'était elle aussi suicidée en 2012 après avoir été contrainte d'épouser son violeur.

La mobilisation civile après sa mort avait débouché sur l'abrogation de l'article 475 du code pénal, qui permettait aux violeurs d'échapper à la prison en épousant leur victime.

Le nombre d'affaires de viols traitées par la justice marocaine a doublé en 2017, passant de 800 en moyenne à 1.600. Ce crime est doublement douloureux pour les victimes, souvent considérées comme les premières coupables par une société empreinte de valeurs traditionnelles.