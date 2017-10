Par Maurice Fick et Anne Fourney

Huit activistes de Greenpeace sont parvenus jeudi, à pénétrer dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Cattenom et à tirer un feu d'artifice. L'intrusion a déclenché le Plan d'urgence interne (PUI) mobilisant immédiatement 70 personnes d'astreinte et experts et isolant complètement le site durant toute la journée.

A l'occasion de l'exercice national de sûreté nucléaire qui a lieu ce mardi à la centrale nucléaire, les responsables de la centrale sont revenus prudemment sur l'incident. Sans faire de commentaire sur la faille sécuritaire, les responsables retiennent que «les gendarmes ont arrêté les intrus en 8 minutes». Ils assurent que «les choses se seraient sûrement passées autrement si la menace avait été réelle».

Jeudi 12 octobre 2017 vers 5h30 du matin, des militants de Greenpeace se sont introduits dans l'enceinte du Centre Nucléaire de Production d'Électricité (CNPE) de Cattenom. Ils ont tiré un feu d'artifice au pied du bâtiment qui abrite la piscine de stockage de combustible usé. Le but de l'opération menée et filmée par Greenpeace était d'attirer l'attention sur une importante faille de sécurité, comme le dénonce un rapport présenté aux médias deux jours avant par l'ONG, et de montrer «la fragilité et l'accessibilité de ces bâtiments pourtant chargés de radioactivité».

Les militants ont passé deux clôtures, explique un membre de la direction de la centrale. «La première est une délimitation de propriété», comme pour une maison, un pré… «La seconde clôture est équipée d'un système de détection avec des capteurs et des caméras. Il y a ensuite une troisième barrière, mais que les militants n'ont pas franchie.»



Les militants se sont approchés de l'unité de production n°2, à proximité du bâtiment qui abrite la piscine de stockage des combustibles usés, à 23 mètres de profondeur. Un membre de la direction et porte-parole de la centrale (qui préfère conserver l'anonymat) assure que «les gendarmes du PSPG sont intervenus en huit minutes».



Huit minutes «entre le moment où nous avons détecté les intrus et le moment où ils ont été arrêtés par les gendarmes», précise Laurent Werdenberg. Le directeur délégué technique et Environnement souligne: «C'est un temps extrêmement court par rapport à ces événements». D'autant que «c'est un site de 400 hectares».

Les hommes du Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie (PSPG) sont formés par le GIGN. Ces militaires sont entrainés et spécialisés pour faire face au risque terroriste. «Le PSPG est sur place et peut donc intervenir rapidement», explique le porte-parole de la centrale en se gardant bien de révéler des indices sur les effectifs présents. C'est confidentiel. Mais il assure que «les choses se seraient sûrement passées autrement si la menace avait été réelle».

La «menace» de Greenpeace relevant davantage de la démonstration, «les gendarmes ont fait preuve de sang-froid et ont géré la situation sereinement», juge Laurent Werdenbergen parlant de «réponse graduée».

Du côté d'EDF, l'exploitant de la centrale nucléaire, les «étincelles» de Greenpeace de la semaine dernière feront, comme tout déclenchement de Plan d'urgence interne, l'objet d'un rapport d'expertise. «Depuis 2015, le PUI a été déclenché trois fois» en situation réelle, assure Laurent Werdenberg. L'affaire Greenpeace, «on en tirera des enseignements mais il est trop tôt pour en parler».



Pour l'heure, le directeur délégué technique et Environnement retient que «l'organisation a parfaitement fonctionné, comme il était prévu qu'elle fonctionne» et assure que par rapport aux risques d'actes malveillants, qui font régulièrement l'objet d'exercices de simulation, «sans hésitation, Cattenom est sûre». EDF va porter plainte suite à cette intrusion.

«Une lacune dans la sécurité» pour le Luxembourg

«Il y a manifestement une lacune dans la sécurité de la centrale de Cattenom», retient Olaf Münichsdorfer, conseiller de direction 1re classe au ministère de l'Environnement. «Nous prenons cet événement très au sérieux. L'action de Greenpeace montre que l'on peut accéder à ce bâtiment de la piscine de stockage très facilement, il n'est pas renforcé comme le bâtiment réacteur. Il y a une vulnérabilité manifeste.» Rappelons que la piscine de stockage abrite le combustible usé et radioactif pendant plusieurs mois.

La ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg avait annoncé sur Twitter qu'elle s'entretiendrait de cet incident avec Nicolas Hulot, son homologue français. Les deux ministres se sont entretenus vendredi.

«Notre ministre a rappelé à Nicolas Hulot que la centrale de Cattenom est un sujet qui nous préoccupe et lui a rappelé que le Luxembourg est contre le nucléaire«, poursuit Olaf Münichsdorfer. Elle s'est déjà entretenue avec lui de la sortie du nucléaire, mais nous aimerions avoir plus de détails, notamment sur la façon dont la France veut effectuer la transition énergétique. Ce qui n'est pas encore très clair du côté de nos voisins français.»

Le Luxembourg souhaite que les réacteurs situés près des frontières soient prioritaires dans la sortie du nucléaire. «Nous avons un dialogue avec le ministère français de l'Environnement, ce sont de bonnes bases, mais nous n'avons rien de concret pour le moment. Carole Dieschbourg a un contact amical avec le ministre Nicolas Hulot.»

Le député du Benelux Pieyre-Alexandre Anglade avait de son côté condamné l'action de Greenpeace.

