Meurtrie, Beyrouth panse ses plaies Il y a 17 minutes Des façades éventrées, des vitrines éclatées, la capitale du Liban présente une image apocalyptique à la suite de deux énormes explosions provoquées par 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium.

(AFP) - La catastrophe, qui s'est produite mardi soit, a fait plus de 130 victimes et 5.000 blessés mais aussi plus de 300.000 sans abris. Une bonne partie de la ville est complètement détruite.

La stupeur et l'incrédulité ont fait place à des images de désolation.

Depuis mardi soir, Beyrouth donne l'image d'une ville complètement dévastée et brisée. «La situation est apocalyptique, Beyrouth n'a jamais connu ça de son histoire», a expliqué le gouverneur de la ville, Marwan Abboud.

Selon des sources de sécurité, les autorités du port, les services des douanes et des services de sécurité étaient tous au courant que des matières chimiques dangereuses étaient entreposées au port mais se sont rejeté mutuellement la responsabilité du dossier.

