Metz: la première «Nuit de la solidarité» crée un élan bénévole

Maurice FICK A la mi-mars, la Ville de Metz avait organisé une «Nuit de la solidarité» pour recenser les sans-abri directement dans la rue mais aussi mieux comprendre leurs besoins. Au total, 288 bénévoles ont participé à cette première, dont 95% souhaitent refaire du bénévolat. Cette nuit-là, pas particulièrement froide, les bénévoles ont recensé 29 personnes, dans sept quartiers de la ville, comme étant «vraisemblablement en situation de rue».

Dans la nuit du 16 au 17 mars 2018, Metz s'était offert une nuit pour recenser tous ses sans-abri pour les rendre plus visibles mais aussi pour que davantage de citoyens s'en préoccupent et faire naître une solidarité nouvelle entre citoyens, professionnels de l'action sociale et élus.

En amont, 321 personnes s'étaient inscrites pour participer à cet événement. Au final, «énormément de citoyens, 288 citoyens se sont mobilisés. C'est un record dans un temps très restreint», retient la directrice de la Fondation Abbé Pierre dans le Grand Est, Véronique Etienne, interrogée mercredi au micro de France Bleu Lorraine Nord. Des citoyens bénévoles qui ont vécu des moments de rencontres «très forts humainement» dans la rue mais aussi au sein de leurs équipes. Ces gens «sont partants pour recommencer».

En trois semaines, 321 personnes s'étaient inscrites pour participer à la première «Nuit de la solidarité» à Metz. Au final, 80% sont venues. Photo: Maurice Fick

Des 288 bénévoles actifs en cette nuit de mars, «95% souhaitent refaire du bénévolat, régulièrement (27%) ou ponctuellement (68%)», précise Gaëlle Pollien, adjointe au Centre communal d'action sociale (CCAS) de la Ville de Metz, à l'initiative de la «Nuit de la solidarité» bénéficiant du soutien direct de la Fondation Abbé Pierre et de plusieurs associations locales. Pour répondre à ce besoin de s'investir des citoyens «nous avons édité un guide des besoins des partenaires en bénévolat, invité bénévol'à metz -qui centralise les besoins de bénévolats et fait le lien avec des bénévoles- et proposé des formations/informations de premiers secours, de bonnes conduites face à un public fragilisé, etc.», explique Gaëlle Pollien.

Au final, cette première «Nuit de la Solidarité» a permis de «rencontrer 40 personnes qui étaient vraiment en situation de rue ce soir-là. Naturellement on n'a pas rencontré tous ceux qui étaient dans des squats ou hébergés par des tiers et 350 personnes étaient hébergées en hébergement d'urgence», explique Véronique Etienne.



«25.000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté à Metz»

Parmi les personnes rencontrées, «29 étaient vraisemblablement en situation de rue», note le CCAS en s'appuyant sur les recommandations faites par les membres des 67 équipes qui ont passé les rues de Metz au peigne fin cette nuit-là.

Ce ne sont évidemment pas les seuls sans-abri qui vivent à Metz. Au cours de la même nuit 176 places d'hébergement d'urgence et de stabilisation étaient «toutes complètes le 16 mars». A ces places «devraient s'ajouter les éventuelles nuitées d'hôtel. Par ailleurs, plus d'une centaine de personnes sont accueillies à Poncelet, 16 à la maison patinoire, une trentaine à Débonnaire, 10 personnes dans des caravanes installées à proximité du petit bois soit plus de 370 personnes (0.3% de la population)», pose le CCAS dans son communiqué-bilan.

«On sait maintenant qu'on a un vrai élan citoyen et on a cette chance d'avoir été choisi pour le «Logements d'abord» (un plan quinquennal d'accès au logement pour les personnes sans domicile lancé par le ministère de la Cohésion des territoires français, ndlr). On se dit qu'on est à un moment-clef pour réussir à construire des choses qu'on n'arrive pas à monter depuis un certain moment. On est assez optimiste», glisse la directrice de la Fondation Abbé Pierre dans le Grand Est.

Selon la Fondation Abbé Pierre, 25.000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté à Metz. «Il faut des logements. Mais on n'a plus les moyens de construire des logements sociaux. Donc comment capter des logements vacants, les retaper et les rendre à la location?» interroge Véronique Etienne. C'est tout l'enjeu.