Du 16 juin au 16 septembre, les villes de Metz et Nancy habillent de leurs plus belles lumières, la cathédrale Saint-Etienne et la place Stanislas. Des projections d'une vingtaine de minutes auront lieu tout l'été, de quoi passer de belles soirées.

Metz et Nancy enfilent leur habit de lumière

Par Noémie Koppe

Sous un ciel étoilé, la cathédrale Saint-Etienne et la place Stanislas s'habillent de leurs plus belles lumières pour vous émerveiller. Jusqu'au 16 septembre, Stanislas Leszczynski vous donne «rendez-vous place Stanislas» à partir de 22 heures 45, pour rêver avec lui de toutes les Lumières. Onze scènes colorées s’enchaînent sur les façades des bâtiments de la plus belle place d'Europe.

Art Nouveau, siècle des Lumières, la création de la place Stanislas... Toutes ces lumières sont mises en scène pour offrir un fabuleux spectacle. Et quoi de mieux que le rêve de Stanislas... raconté par Stanislas lui-même? Pour les 600.000 visiteurs présents l'an passé, s’immiscer dans le XVIIIe siècle plaît beaucoup. Le temps d'une soirée, toutes les Lumières sont donc représentées pour vivre un rêve en couleurs.

Si Nancy fait renaître Stanislas Leszczynski, Metz redonne naissance au Graoully. Ce dragon connu de tous les habitants prendra à nouveau possession de la cathédrale Saint-Etienne dans le cadre du festival Constellations. Ce deuxième épisode du mapping «Lux Animae», toujours réalisé par Yann Nguema sera dévoilé pour la première fois le 28 juin à 22 heures 30.

Le Graoully, la cathédrale qui s'embrase ou encore sa reconstruction pièce par pièce... les visiteurs se souviennent encore de ce premier épisode projeté en 2017. La projection aura lieu chaque fin de semaine, de quoi l'admirer encore un moment.

Pour la deuxième édition du festival Constellations, Metz a employé les grands moyens. Des cinémas plein air, des lectures publiques, des concerts et des projections numériques dans la ville. 500 rendez-vous artistiques et culturels sont proposés pour petits et grands. Un programme chargé qui investit une soixantaine de lieux patrimoniaux sur quatre-vingt-deux jours.



Pour les cinéphiles, le film de Damien Chazelle La La Land sera proposé en plein air le 1er août, mais aussi l'Ascension, Tous en scène et bien d'autres. Pour les amoureux de la musique, un gros concert vous attend le 29 juin pour le week-end d'ouverture. La place de la République va vibrer aux sons des platines de cinq DJ: Murer, Laake, Clément Bazin, Vitalic et Feder. Les représentants de la France à l'Eurovision, Madame Monsieur, se produiront également à Metz le 18 août, suivi de Breakbot.

Et si vous préférez la promenade au bain de foule, quatre parcours vous attendent. Au cœur de la thématique du festival – le numérique –, le parcours «Pierres numériques» mêle art et technologies le temps d'une promenade nocturne. Sur 1,5km, un voyage dans d'autres dimensions vous attend pour chacune des quinze œuvres.





Mais si le numérique n'est pas votre tasse de thé, le street art l'est sûrement. Sur une distance de 4 km, ce parcours traverse la ville le long du tracé du Mettis. Dix-huit œuvres vous attendent, toutes plus colorées les unes que les autres. Si vous n'êtes pas encore rassasiés d'art avec ces deux parcours, ceux d'«Art et jardins» et des «Oeuvres monumentales de Robert Schad» vous attendent. Un beau programme qui attise la curiosité sur l'art et le numérique à Metz.





Plus d'infos sur: www.constellations-metz.fr

