Selon plusieurs médias américains, l'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein va se livrer à la justice new-yorkaise vendredi et être inculpé. L'acteur américain Morgan Freeman, quant à lui, a été accusé de harcèlement sexuel par huit femmes. Il a présenté des excuses ce jeudi 24 mai.

International 4 min.

#Metoo: Weinstein potentiellement inculpé, Morgan Freeman accusé

Selon plusieurs médias américains, l'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein va se livrer à la justice new-yorkaise vendredi et être inculpé. L'acteur américain Morgan Freeman, quant à lui, a été accusé de harcèlement sexuel par huit femmes. Il a présenté des excuses ce jeudi 24 mai.

(JV avec AFP) - Ni la police, ni le procureur de Manhattan n'ont confirmé les informations concernant l'inculpation prochaine d'Harvey Weinstein, et aucun détail n'a été donné sur l'heure à laquelle cela devrait se produire. L'inculpation aurait pour motif un viol, sur une femme dont le nom n'a pas été précisé, et une fellation forcée sur une jeune actrice, Lucia Evans, en 2004.

M. Weinstein a toujours nié avoir eu des rapports sexuels «non consentis». Depuis les premières révélations contre lui à l'automne 2017, plus d'une centaine de femmes, dont les actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rose McGowan ou Asia Argento, ont affirmé qu'il avait abusé d'elles sexuellement; des accusations qui vont du harcèlement au viol.

De nombreuses plaintes ont été déposées au civil, à New York et Los Angeles, mais son inculpation vendredi serait la première contre le producteur multi-oscarisé, exclu de l'Académie des arts et sciences du cinéma -qui décerne les Oscars- à la suite de ces accusations.

«Nous avons fait un pas de plus vers la justice»

«J'avais perdu espoir de voir notre violeur rendre des comptes devant les tribunaux», a déclaré Rose McGowan jeudi soir. «Aujourd'hui, nous avons fait un pas de plus vers la justice».

«C'est super cathartique pour beaucoup de victimes», a réagi Tarana Burke, fondatrice de #MeToo. «Nous assistons peut-être à un changement dans la façon dont les affaires de violences sexuelles sont traitées».

Au fil des révélations publiées par le New York Times et le New Yorker -récompensés par le prix Pulitzer pour leurs enquêtes-, il est apparu que Weinstein avait usé de son pouvoir pour obliger de jeunes actrices ou aspirantes actrices à céder à ses fantasmes sexuels, se faisant parfois aider par ses employés et achetant le silence de certaines victimes via des accords de confidentialité.

L'affaire a encore éclaboussé la semaine dernière le festival de Cannes, où Asia Argento a prononcé un discours incendiaire, disant avoir été violée à Cannes par le producteur américain en 1997

La police new-yorkaise avait dans le passé indiqué enquêter sur une accusation de l'actrice Paz de la Huerta, pour un viol présumé en 2010. Weinstein faisait aussi l'objet d'enquêtes à Los Angeles et Londres.

Une remise en liberté sous caution après l'inculpation vendredi aurait déjà été négociée avec ses avocats, moyennant un million de dollars de caution, le port d'un bracelet électronique, et la remise de son passeport, selon le New York Times.

Morgan Freeman, accusé, présente des excuses

L'acteur américain Morgan Freeman a présenté des excuses jeudi après des accusations de harcèlement sexuel par huit femmes. «Je m'excuse envers quiconque s'est senti mal à l'aise ou non respectée. Cela n'a jamais été mon intention», a plaidé le comédien dans un message aux médias.

Le syndicat des acteurs SAG-Aftra, qui vient d'octroyer à M. Freeman une récompense honorant l'ensemble de sa carrière d'un demi-siècle, a fait savoir qu'il envisageait de prendre des «mesures correctrices» face à des allégations «convaincantes et dévastatrices».

Au total, parmi les dizaines de personnes sondées par CNN ayant travaillé avec le comédien vedette de 80 ans, huit disent avoir été victimes de harcèlement et huit autres avoir assisté à des actes inappropriés.

Morgan Freeman, l'un de acteurs les plus demandés et populaires du cinéma américain, est accusé par de multiples femmes d'avoir commis des actes de harcèlement sexuel. Photo: AFP

Une assistante de production sur le tournage en 2015 de «Braquage à l'ancienne» affirme que M. Freeman l'a touchée ou caressée en bas du dos, faisant également des commentaires sur sa silhouette ou sa tenue.

L'acteur aurait un jour essayé à multiples reprises «de lever ma jupe et demandait si je portais des sous-vêtements», raconte-t-elle anonymement. A un moment donné, sa co-star Alan Arkin «lui a demandé d'arrêter. Morgan a eu peur et ne savait pas quoi dire», poursuit-elle.

Attouchements et harcèlement

Une membre de l'équipe de production du film «Insaisissables» a fait état d'un comportement similaire, déclarant que l'acteur l'avait harcelée ainsi que d'autres assistantes. «Il faisait des commentaires sur notre corps», assure-t-elle, précisant que ces femmes avaient alors fait en sorte de ne porter aucun vêtement serré.

Chloe Melas, journaliste à CNN et co-auteure de l'article dénonçant les actes de Morgan Freeman, dit avoir fait l'objet de commentaires sexuels déplacés lors d'une conférence de presse pour la sortie du film «Braquage à l'ancienne» lorsqu'elle était enceinte de six mois.

Morgan Freeman aurait notamment déclaré en la regardant de manière suggestive -propos filmés et diffusés par CNN-: «Oh comme j'aurais aimé être là» lorsqu'elle est tombée enceinte.

Selon Mme Melas, l'acteur est également accusé d'avoir massé les épaules d'une jeune actrice, d'avoir demandé à une jeune femme ce qu'elle pensait du harcèlement sexuel après l'avoir regardée de haut en bas.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.