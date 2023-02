Notre ancienne collègue Hülya Schank-Atasoy nous parle de sa famille à Antakya, qui a été durement touchée par les séismes.

Tremblement de terre

«Mes proches en Turquie n'ont plus rien»

Manon KRAMP Notre ancienne collègue Hülya Schank-Atasoy nous parle de sa famille à Antakya, qui a été durement touchée par les séismes.

Hülya Schank-Atasoy peine à trouver les mots pour exprimer l'inconcevable. Cette Luxembourgeoise pleure des proches qui ont perdu la vie dans le tremblement de terre en Turquie. «La sœur de mon père et son mari ont été ensevelis», raconte-t-elle. La maison de deux étages qu'ils habitaient à Antakya, à la frontière syrienne, et dont le rez-de-chaussée abritait un magasin, s'est effondrée en quelques secondes. Il est difficile pour l'ancienne journaliste de Télécran d'en parler.



«Pendant une trentaine d'heures, ils ont été ensevelis sous des mètres de décombres. Leur fils, qui a réussi à se sauver à l'extérieur, était désespéré. Pendant des heures, il a entendu ses parents pleurer et appeler à l'aide. Ils étaient vivants, mais il ne pouvait pas les libérer seul. Personne n'est venu les aider pendant plus d'une journée». Les images difficiles à supporter de cette tragédie ont également été capturées par une équipe de tournage dans une vidéo publiée sur spiegel.de, rapporte la journaliste.



La plupart de mes proches vivent à Antakya. Ils m'ont dit qu'environ 80% de la ville avait été détruite. Hülya Schank-Atasoy

«Ce n'est qu'après 30 heures que ma tante et mon oncle ont été libérés par les forces d'intervention de l'armée. Mon oncle, gravement blessé, a été emmené à l'hôpital, mais personne ne savait où. Ma tante a également été sauvée, mais comme il n'y avait plus d'ambulance, elle a dû attendre à l'extérieur et est finalement morte d'hypothermie», raconte notre ancienne collègue.

Souvenir d'un moment heureux en famille: Hülya Schank-Atasoy avec sa petite fille Melek pendant des vacances chez des proches à Antakya. Photo: D. R.

«Une autre tante, que j'ai pu joindre par téléphone, a également été blessée. Alors qu'elle s'enfuyait de son appartement, un mur est tombé sur elle et l'a blessée au bras, ce qui a nécessité une opération». Les gens ont été surpris par les secousses au milieu de la nuit et n'ont rien pu emporter. «Ma tante m'a raconté que tout le monde s'est immédiatement précipité à l'extérieur et qu'elle n'a même pas pu mettre une veste. Pourtant, il faisait un froid glacial dehors».



80% de la ville est détruite

Antakya, l'ancienne Antioche, est située dans une région géologiquement instable, déjà frappée par de graves tremblements de terre par le passé. La capitale de la province de Hatay a été l'une des plus durement touchées par les tremblements de terre. Et a subi de nouvelles secousses, pas plus tard que ce lundi soir. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de bâtiments debout: «La plupart de mes proches vivent à Antakya. Ils m'ont dit qu'environ 80% de la ville avait été détruite», explique Hülya Schank-Atasoy.

Ma tante m'a dit qu'ils ont terriblement froid. Hülya Schank-Atasoy

Pourtant, Antakya était une «ville à aimer», avec de beaux bâtiments historiques et une architecture moderne. Ces dernières années, de nombreux immeubles avec des appartements y ont été construits. «Mais ceux-ci se sont justement effondrés comme des châteaux de cartes. Comment est-ce possible?», demande-t-elle, stupéfaite. Dans ce pays, il est difficile de comprendre qu'il est dangereux d'habiter dans un immeuble neuf. Sa tante habitait dans un bâtiment récent et non dans une maison ancienne, plus solide.



Des tentes comme logements de fortune

Les survivants sont traumatisés et découragés, les premières aides ne sont arrivées que trois jours après la catastrophe. «Les gens ne peuvent toujours pas rentrer dans leurs maisons, car le risque d'effondrement est trop grand, et ils patientent en partie dans des voitures et dans des abris provisoires. Une tante qui habite près d'Antakya vit désormais avec son petit-fils dans une tente improvisée, chauffée sommairement par un feu de camp», explique Hülya Schank-Atasoy. «L'enfant pleure sans cesse et ma tante m'a dit qu'ils ont terriblement froid. Comme beaucoup d'autres, ils veulent quitter Antakya et tentent de trouver un logement chez des parents ou des amis dans des villes plus éloignées. C'est impossible de survivre dans ce froid».

Elle sait qu'elle n'est qu'une des dizaines de milliers de personnes en deuil et appelle à aider les personnes dans le besoin en faisant des dons aux organisations humanitaires. Pour soutenir les membres de sa famille qui ont été les plus durement touchés, elle et ses frères et sœurs ont lancé une campagne de dons sur Facebook.

Les recherches pour retrouver son oncle ont finalement abouti, mais l'espoir s'est révélé vain. Les proches l'ont retrouvé dans un hôpital d'Adana. Il y a été opéré, mais il est mort d'une hémorragie interne.

(Traduction: Mélodie Mouzon)

