De 2012 à 2014, l'Agence de sécurité américaine (NSA) aurait mis sur écoute la chancelière allemande et d'autres dirigeants de l'Union. Une opération menée possiblement avec l'aide des services de renseignement danois.

Merkel et les Européens espionnés par Washington

(AFP) - L'espionnage de responsables européens par les services américains aidés par le Danemark serait «extrêmement grave» s'il était avéré, a estimé lundi le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, Clément Beaune, au lendemain des révélations par des médias européens. «C'est extrêmement grave, il faut vérifier si nos partenaires de l'UE, danois, ont commis des erreurs ou des fautes dans leur coopération avec les services américains (...). Et puis du côté américain, voir si en effet, il y a eu (...) l'écoute, l'espionnage de responsables politiques», a-t-il déclaré.

«On n'est pas dans un monde de Bisounours, donc ce genre de comportement, malheureusement, peut arriver, on va le vérifier», a ajouté le secrétaire d'Etat avant d'ajouter : «Entre alliés, il doit y avoir une confiance, une coopération minimale, donc ces faits potentiels sont graves, il faut les vérifier, et ensuite en tirer les conséquences en termes de coopérations».

Les Etats-Unis ont espionné des responsables politiques en Europe, dont la chancelière allemande Angela Merkel, de 2012 à 2014 avec l'aide des services de renseignement danois, ont rapporté dimanche des médias danois et européens.

Politiques et hauts fonctionnaires

La chaîne de télévision publique danoise Danmarks Radio (DR) a indiqué que la National Security Agency (NSA) américaine s'était branchée sur des câbles de télécommunication danois. But : espionner des responsables de premier plan et de hauts fonctionnaires en Allemagne, en Suède, en Norvège et en France. Pour ce faire, la NSA aurait bénéficié d'une collaboration en matière de surveillance avec les services de renseignement militaires danois FE.

Clément Beaune a, pour le moment, affirmé ne pas connaître l'identité des Français qui auraient été ainsi espionnés.