Après l'échec de négociations

Menace de grève pour Noël chez easyJet France

Après l'échec des négociations annuelles obligatoires, s'est ouvert lundi un «processus de résolution de conflit» entre direction et syndicats.

(AFP) - Des syndicats de la filiale française d'easyJet menacent d'une grève pendant la période des fêtes pour obtenir des hausses de salaires et la direction de la compagnie s'est dite lundi prête à continuer à discuter afin d'éviter des annulations de vols.

Aucun préavis de grève n'a encore été formellement déposé, mais les syndicats des hôtesses et stewards et la direction se sont séparés jeudi dernier sur un échec des négociations annuelles obligatoires (NAO), a expliqué à l'AFP William Bourdon, délégué du Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC-FO).

«C'est mal engagé»

Selon lui, alors que l'intersyndicale formée avec l'Union des navigants de l'aviation civile (Unac) réclame des augmentations en rapport avec l'inflation, ce que propose la compagnie est «en dessous de 6%» pour la rémunération totale, comprenant parts fixes et variables.

Et «dans le même temps», a assuré M. Bourdon, «la compagnie a choisi de changer d'assureur sur notre prévoyance santé». «Les augmentations de cotisations qu'on va subir en janvier du fait de ces mauvais choix-là ne seront pas compensées. (...) Sur la prévoyance, on a +94%».

Après l'échec des NAO, s'est ouvert lundi un «processus de résolution de conflit» entre direction et syndicats, mais M. Bourdon s'est dit pessimiste quant à l'issue de ces discussions: «c'est mal engagé».

Jeudi, le SNPNC avait mis en garde contre «un risque très important d'arrêt de travail du personnel navigant commercial pendant les fêtes de fin d'année» et «exhort(é) la direction à reconsidérer sa position».

EasyJet France reste «toujours dans une logique de dialogue», a affirmé lundi à l'AFP son directeur général Bertrand Godinot, même si «on est très déçus que le SNPNC menace publiquement de prendre les clients en otage pour les fêtes alors que les discussions sont toujours en cours».

On fait le maximum pour éviter toute grève qui impacterait nos clients. M. Godinot, directeur général d'Easyjet

Pour lui, lors des NAO, les syndicats de navigants en France «se sont vu proposer (...) une offre très compétitive et supérieure à l'inflation moyenne lors des 12 derniers mois, et malheureusement cette offre a été rejetée».

Il a estimé que les demandes syndicales «étaient sans doute assez déconnectées de la réalité économique de l'entreprise» alors qu'«on vient de vivre la plus grande crise de notre histoire, on a perdu de l'argent sur les trois années précédentes, on est toujours dans une situation fragile».

«Évidemment, on fait le maximum pour éviter toute grève qui impacterait nos clients», a promis M. Godinot.