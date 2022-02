Le regard hebdomadaire de notre chroniqueur Gaston Carré sur l’élection présidentielle en France.

Chronique de l’élection présidentielle en France

Mélenchon, l’homme «utile»

Marchant sur l’Elysée en ordre dispersé, la gauche française marche mal: la socialiste Hidalgo trébuche, l’écolo Jadot ne décolle point et Taubira bute sur un flop, avec une candidature dont Chirac aurait dit qu’elle fait «pschitt». Dans la perspective d’une élection présidentielle qui de plus en plus lui échappe, la gauche cherche désormais son candidat «utile».



Le vote «utile» relève, on le sait, d’une démarche stratégique propre aux scrutins à deux tours dans un paysage politique foncièrement bipartiste. Le candidat «utile» est investi de ce mandat «a minima»: faire en sorte que son camp perde sans trop de honte et, surtout, que l’adversaire gagne sans gloire. Qui pourrait empêcher qu’Emmanuel Macron ne retourne à l’Elysée dans un carrosse doré? Oui: Jean-Luc Mélenchon, qui seul à gauche dépasse 10% d’intentions de vote.

C’est qu’il a des atouts de poids, le leader de la France Insoumise. Doté d’une ambivalence qui depuis Mitterrand est gage d’excellence aux yeux de la France, Mélenchon est à la fois sanguin et cérébral, gueulard et beau parleur, capable d’écluser un picon-bière en citant Voltaire. Séduisant dès lors, il brasse assez large, et d’autant plus qu’il a eu cette intelligence rhétorique: renoncer au «peuple» et s’adresser aux «gens».

Le peuple est une espèce en voie de disparition. Gaston Carré

Le «peuple» a perdu de son panache héroïque, c’est un concept désuet, avec ses connotations d’indigence et ses effluves de lumpenprolétariat. Allez demander à la Française qui a ouvert un salon de coiffure sous la Cloche d’Or si elle fait partie du «peuple»! Le peuple au demeurant est une espèce en voie de disparition, il n’y a plus de «travailleurs», rien qu’une classe moyenne qui travaille modérément. Et Mélenchon donc se définit comme le candidat des «gens».

Les «gens» sont, pour Mélenchon, les Français «vrais». Et les vrais Français selon Mélenchon sont en colère. Ce double postulat est stratégiquement porteur: il laisse entendre, a contrario, que les électeurs de Macron sont des non-gens, et que les non-gens sont contents. Et c’est ainsi que la France, qui a tant besoin d’être rassemblée, réconciliée, recomposée, cette France dont la fracture sans cesse se creuse, va au devant d’une élection qui va la diviser plus encore, en deux camps définis non pas selon leurs aspirations mais en fonction de leur état humoral.

