Une nouvelle philosophie et de nouveaux cours sous-tendent la réforme de l’enseignement qui prendra ses premiers effets en 2020.

«Mégaréforme» de l'école francophone belge

Par Max Helleff (Bruxelles)



L’école francophone belge va subir une importante réforme. A partir de 2020, elle offrira aux élèves de Wallonie et de Bruxelles, ainsi qu’à leurs camarades venus de l'étranger, un enseignement mieux adapté à leur épanouissement et aux défis de l’époque.

La pièce maîtresse de cette réforme est le «Pacte d’excellence». Cet accord a rassemblé le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les directions des établissements scolaires, les syndicats et les associations de parents, afin de renforcer l’école francophone volontiers décriée.

Et pour cause: les élèves francophones de l’enseignement primaire et secondaire (6-18 ans) se traînent au fond des classements PISA. Circonstance aggravante: ils sont loin d’être au niveau de leurs condisciples flamands. Mauvais en langues, en lecture ou en mathématiques. Il existe de surcroît une grande disparité entre les qualités de formation et les établissements scolaires.

Responsabilisation du personnel

Pour parvenir à cette «mégaréforme», il a fallu responsabiliser les professeurs et les écoles en les poussant à s’engager vers un enseignement plus qualitatif, lequel sera évalué régulièrement par une nouvelle structure. Un «tronc commun polytechnique et multidisciplinaire» a été également créé qui s’appliquera à tous les enfants, de la troisième maternelle à leurs quinze ans.

«Ce tronc commun, c’est tout à la fois le parti de la performance et de l’équité, le pari d’une scolarité épanouissante avec moins de laissés-pour-compte et un équilibre entre bienveillance et exigence», explique la ministre francophone de l’Education, l’humaniste Marie-Martine Schyns.

Concrètement, la réforme sera d’application dès 2020 pour les maternelles, et 2021 pour les deux premières années primaires (six à huit ans). Puis elle accompagnera les enfants issus de ces classes jusqu’à leurs quinze ans. Vers 2030, on pourra enfin jauger de ses forces et de ses faiblesses.

Le nouvel enseignement francophone privilégie le retour aux savoirs. Les élèves devront à nouveau bûcher leurs cours, afin d’acquérir un nombre important de connaissances, qu’il s’agisse d’histoire, de physique ou de chimie. Les mécanismes et les enjeux environnementaux s’invitent au passage dans leur cursus. L’élève devra faire preuve de savoir, «mais aussi de savoir-faire et de savoir-être».

La fin de l'unilinguisme

Ces savoir-faire peuvent parfois surprendre. Ainsi, tous les élèves, qu’ils se destinent à l’enseignement technique ou général, se verront proposer des cours de tricot, de menuiserie ou de métallurgie au début de l’enseignement secondaire. L’objectif ici n’est pas d’apprendre à souder dès douze ans, mais d’être capable d’expliquer le fonctionnement d’une mécanique ou de pouvoir se débrouiller avec ses dix doigts.

Pour en finir avec l’unilinguisme des francophones, la priorité sera donnée aux langues. Des tests de maîtrise suffisante du français seront organisés en début de scolarité avec la possibilité pour l'école, en cas de besoin, d’attribuer un encadrement complémentaire. Le latin sera enseigné à tous en deuxième et troisième secondaires (treize à quinze ans). Les langues modernes seront promues dès la maternelle, le véritable apprentissage débutant pour tous en 3e primaire (huit à neuf ans).

Enfin, trois heures d’éducation physique et à la santé (au lieu de deux) seront au programme dès la fin des primaires. Pour permettre à chacun d’obtenir de bons résultats, deux heures d’accompagnement personnalisé seront obligatoires. L’objectif étant bien entendu d’améliorer en moyenne la qualité de l’enseignement tout en limitant le nombre de redoublements, un véritable fléau en Belgique francophone.

