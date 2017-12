(ChB) - Des études faites par MSF dans des camps de réfugiés au Bangladesh estiment qu’au moins 9.000 Rohingyas sont morts au Myanmar, dans l’État de Rakhine, entre le 25 août et le 24 septembre.

"On estime qu’au moins 6.700 Rohingyas ont été tués, dont au moins 730 enfants âgés de moins de cinq ans."

Les résultats des études menées par MSF montrent que les Rohingyas ont été ciblés et fournissent les éléments les plus tangibles à ce jour de la violence à grande échelle qui a éclaté le 25 août lorsque l’armée birmane, la police et des milices locales ont lancé les dernières opérations dites d’évacuation.

"Des camps surpeuplés et insalubres"

Depuis, plus de 647.000 Rohingyas ont fui le Myanmar pour le Bangladesh. "Nous avons rencontré des personnes qui ont réchappé des violences au Myanmar et nous avons parlé avec elles", explique le Dr Sidney Wong, directeur médical de MSF.

"Elles ont maintenant trouvé un abri dans des camps surpeuplés et insalubres au Bangladesh. Ce qu'on a mis au jour est terrible, à la fois pour ce qui est du nombre de personnes qui ont dit avoir eu un membre de leur famille mort à cause de la violence et pour la manière atroce dont, selon elles, ils ont été tués ou grièvement blessés. Le pic des décès coïncide avec le lancement des opérations dites d’évacuation par les forces de sécurité du Myanmar la dernière semaine d’août."

Début novembre, MSF a fait six études de mortalité rétrospective dans différentes parties des camps de réfugiés dans le district de Cox’s Bazar au Bangladesh, juste de l’autre côté de la frontière avec le Myanmar.

La population totale des zones couvertes par les études était de 608.108 personnes, parmi elles 503.698 avaient fui le Myanmar après le 25 août. 100.464 enfants avaient moins de cinq ans.

Tués par balle, brûlés, tabassés, y compris les enfants

Globalement, 69% des décès dus à la violence ont été causés par des tirs par balle, 9% à des brûlures mortelles, 5% à des tabassages. Parmi les enfants de moins de cinq ans, plus de 59% de ceux qui ont été tués durant cette période ont été tués par balle, 15% ont subi des brûlures mortelles, 7% ont été battus à mort et 2% tués par des explosions de mines.

Un homme bangladais aide un réfugié Rohingya à la frontière avec le Myanmar

AFP

"Les nombres de décès sont vraisemblablement sous-estimés parce que nous n’avons pas étudié tous les camps de réfugiés au Bangladesh et que les études n’incluent pas les familles qui n’ont jamais pu sortir du Myanmar", précise le Dr Wong. "Nous avons entendu des personnes raconter que des familles entières avaient péri après qu’elles ont été enfermées dans leur maison qu’ils ont incendiée."

"Actuellement des personnes continuent de fuir le Myanmar pour aller au Bangladesh et celles qui réussissent à franchir la frontière disent avoir subi des violences ces dernières semaines."

Pour MSF, la signature d’un accord de rapatriement des réfugiés par les gouvernements du Myanmar et du Bangladesh est "prématurée": "Les Rohingyas ne doivent pas être forcés de retourner au Myanmar et leur sécurité et leurs droits doivent être garantis avant qu’un plan de ce genre puisse être sérieusement envisagé."