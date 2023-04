Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat, s’expose dans Playboy. Un exemple de la confusion entre information et divertissement, et de la trivialisation du discours politique?

International 2 min.

La chronique de Gaston Carré

Marlène Schiappa, ou l’extension du domaine du frivole

Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat, s’expose dans Playboy. Un exemple de la confusion entre information et divertissement, et de la trivialisation du discours politique?

Par Gaston Carré

C’est la question qui agite la France, qui anime les conversations au café du Commerce comme en coulisses de l’Assemblée nationale. La question de savoir si Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat à l’Economie sociale et solidaire, a bien fait de s’exposer en couverture et pages intérieures de «Playboy». S’il est acceptable qu’un membre du gouvernement s’exprime en mode pose dans les pages d’un magazine «de charme».

L'interview de Schiappa dans Playboy «pas du tout appropriée» pour Borne La secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire a accordé un entretien, à paraître jeudi, sur les droits des femmes au magazine de charme. La Première ministre n'apprécie pas forcément...

Disons que c’est acceptable, oui, si la dame a des choses à dire, et si l’on tient pour acquis qu’il n’est pas de vecteurs exclusifs pour l’expression politique, que nulle forme n’est aberrante si le contenu fait sens. C’est acceptable dans la mesure où la presse n’est plus cloisonnée en catégories exclusives, où la ligne de démarcation entre information et divertissement est caduque depuis longtemps. C’est acceptable dans la mesure où c’est d’une parole de femme qu’il s’agit, et qu’au vu des percées que cette parole a réalisées, à tous les étages du discours, il serait dérisoire que son avancée fasse halte devant l’infamie gentiment scabreuse d’un magazine.

On peut poser la question dans le registre objectif donc, et alors se trouveront maints arguments encore pour légitimer un procédé qui somme toute ne relève que d’une transgression d’étiquette.

Une sensibilité offensée, une crédibilité mise à mal.

Mais ce qu’on appelle l’opinion publique n’a que faire de l’objectivité. Elle est étayée par une certaine conception du «bon goût» et du «mauvais goût», elle est faite de susceptibilités qu’il faut ménager, d’une sensibilité qu’il faut ne pas froisser, en ce temps présent surtout où la sensibilité est très irritée. La France ces jours-ci vit des jours difficiles, des jours inquiets, et n’appréciera guère que ceux-là même qui ont pour mission de traiter leur désarroi se trémoussent sur papier glacé.

La France en feu, ou l’affrontement des extrêmes La France est devenue le théâtre de violences extrêmes. Entre les deux: plus rien, plus aucune force politique modératrice.

Ajoutons qu’il y a un paradoxe à voir Schiappa, volubile championne du féminisme, avocate multi-cartes de la femme-sujet, s’exprimant dans une publication dont le fonds de commerce est la femme-objet, la femme à voir, non à entendre.

Et puis signalons que cette affaire en définitive est bien dérisoire, dans la mesure où il n’y a rien à voir et rien à entendre. Rien que Marlène Schiappa dans une promotion béate de soi, dans le ressassement des lieux communs les plus usés de la rhétorique féministe, dans une nouvelle éruption de ce «glamour» macronien qui sans cesse exaspère la France.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.