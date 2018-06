Laurent Wauquiez en France drague l'électorat d'extrême droite. Qui pourrait lui préférer Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen.

Marion, la femme en embuscade

Emmanuel Macron a neutralisé à la fois la gauche et la droite modérée. Reste une droite en voie de radicalisation, sous l'impulsion d'un Laurent Wauquiez qui de plus en plus vise l'électorat de Marine Le Pen. Sa nièce, Marion Maréchal, se tient cependant en embuscade.

Les Français n'ont pas oublié la calamiteuse prestation de Marine Le Pen le 3 mai de l'année dernière, lors du débat télévisé qui l'opposa à Emmanuel Macron. Impréparation, incompétence, immaturité même: on vit alors que Le Pen n'était pas apte à la fonction qu'elle briguait, et de nombreux observateurs estimèrent que cette inaptitude induirait un déclin de sa carrière personnelle, voire une régression de son mouvement.



C'était oublier que l'extrême droite française s'est toujours nourrie de ses revers, et que les Le Pen, père et fille, n'ont cessé de resurgir de leur boîte quand on pensait en avoir fermé le couvercle. Or l'extrême droite ces jours-ci rebondit une fois encore, mais c'est une femme d'un type nouveau qui se présente en lieu et place du diable: Marion Maréchal, d'autant plus redoutable qu'elle avance sans queue fourchue, ayant renoncé à son patronyme et, en apparence, du moins, à son encombrant lignage lepéniste.



« Le modèle Macron s'effondre »

Marine, sa tante, remue encore, dit à qui veut l'entendre que le macronisme touche à son terme, dont «le modèle est en passe de s'effondrer». Elle déclare, devant un parti qui de même s'est délesté de ses habits anciens, n'étant plus appelé désormais Front national mais «Rassemblement national», que son combat n'est plus un combat électoral, pas même une lutte politique mais «un combat de civilisation».



Marion, la nièce, vient de poser un jalon concret dans cette lutte d'un type nouveau, en inaugurant à Lyon sa propre «école de sciences politiques», l'«ISSEP», qu'elle conçoit comme le fer de lance d'un «combat culturel». Et Marion séduit, des jeunes surtout, au point d'inquiéter un Laurent Wauquiez qui, à la tête du parti Les Républicains, occupe actuellement la droite de l'échiquier politique français et voudrait le renforcer en draguant précisément l'électorat potentiel de Marion Maréchal, qui en dépit de ses dénégations vise de toute évidence un retour dans l'arène électorale.



Laurent Wauquiez, président du parti Les Républicains, écarte tout ce qui fait obstacle à son avancée vers une droite sans concessions. AFP

Dans sa marche vers une droite de plus en plus «décomplexée», Wauquiez écarte tout ce qui fait obstacle à son avancée. Cette tactique de la place nette est devenue manifeste quand le président de LR limogea son numéro deux Virginie Calmels le 17 juin dernier. Tenante d'une droite juppéiste, centriste et dès lors modérée, la dame fustigeait l'«incapacité de Wauquiez à rassembler», une façon polie de dénoncer sa radicalisation.



A droite toute



Virginie Calmels visait une synthèse qu’elle croyait être indispensable à Wauquiez face à un Macron occupant le centre de l’échiquier politique et le créneau du libéralisme économique: la difficile synthèse entre gaullisme et populisme – «entre le lobby ultra-catholique de type Sens commun et l’acceptation d’une nouvelle bourgeoisie française, diverse et multiculturelle».



Quelques jours après l'éviction de Calmels, Wauquiez donnait libre cours à son tropisme à droite toute et allait à la rencontre des militants de... Sens commun, l'émanation politique de la Manif pour tous, devant lesquels le président de LR exposa ses points de vue en matière de politique familiale tout en pointant l'immigration, l'intégrisme et les menaces qu'elles font peser sur «l'identité de la France».

Marion Maréchal-Le Pen en 2012. Elle fut la plus jeune députée de France. AFP

Et alors que l'ancien président de Sens commun avait souhaité la création d'une plate-forme commune avec des personnalités comme Marion Maréchal, Wauquiez au temps de sa candidature pour la présidence de LR avait affirmé sans ambages qu'il ne visait pas une alliance mais une absorption pure et simple: «Je ne veux pas faire alliance avec le FN, je veux le siphonner.»

Laurent Wauquiez aurait bâti sa stratégie sur un postulat: Marine Le Pen ne sera pas candidate à la présidentielle en 2022. Et sur la conviction dès lors qu'il lui appartiendrait dès lors de récupérer son électorat. Mais c'est là que blesse le bât Maréchal: si Marion venait finalement à se présenter, c'est elle qui pourrait «siphonner» l'électorat de Wauquiez. D'où la nécessité, pour celui-ci, d'occuper le terrain avant que d'autres ne s'y mettent en chasse.

La France «réelle»

Le discours de Wauquiez est transparent à cet égard: dans ses interventions publiques il se dresse en anti-Macron, décrivant le locataire de l'Elysée comme un président «déconnecté», loin de la France «profonde» et au service d'une «élite mondialisée». Lui, Laurent Wauquiez, se veut le héraut de la France rurale, d'une France «enracinée» et «réelle», le principe d'ancrage et de réalité étant directement puisé dans la rhétorique traditionaliste et légitimiste de l'ancien Front national.



L’ancienne députée du Vaucluse pendant ce temps dit et répète qu'elle ne songe pas à un retour en politique... «pour l'instant». Ce faisant, elle fait signe, inscrit sa silhouette dans le paysage public et médiatique, à travers notamment l'inauguration de son école, créée avec la volonté de cultiver «le terreau dans lequel tous les courants de la droite pourront se retrouver et s’épanouir».



Son aspiration, par-delà cette école: parvenir au rassemblement de «toutes les forces conservatrices, nationalistes, libérales et identitaires, bien au-delà de LR et du FN». En somme, si Wauquiez veut brasser largement, Marion Maréchal veut brasser plus largement encore. Parmi ses apparitions les plus remarquées, récemment, on relèvera sa participation à une «conférence-cocktail-soirée» le 31 mai à Paris, devant plus de mille personnes conquises. L'intitulé de la soirée – «Débranchons Mai-68» – avait valeur programmatique pour la droite tout entière, tout en laissant entendre que l'objectif pour sa frange extrême est surtout de rebrancher Marion Maréchal. Se fera-t-elle attendre longtemps?



A 28 ans seulement, Marion Maréchal, égérie de l'extrême droite new look, possède un atout maître: le temps.