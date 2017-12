(MF avec AFP) – Deux mineurs sont en garde à vue cette semaine dans le cadre d'une enquête sur quatre agressions de lycéens aux abords des établissements scolaires. Mais rien ne permet de relier ces faits à un « marave challenge », a annoncé mardi la police.

Un premier mineur a été interpellé lundi, le second ce mardi soir. Originaire de l’agglomération messine, il n’avait pas encore été entendu par les enquêteurs ce mercredi matin, ont souligné nos confrères du Républicain Lorrain.

Quatre plaintes pour agressions de lycéens à la sortie des établissements scolaires ou à proximité ont été recueillies depuis vendredi au commissariat, a précisé Hervé Niel, directeur départemental de la Sécurité publique de Moselle.

« Des gamins extrêmement violents »

Les victimes, âgées de 16 ans à 18 ans, ont été frappées à coups de pied et de poing.

« Une enquête minutieuse a été diligentée (et) a amené à l'interpellation d'un individu qui est formellement mis en cause et à l'identification d'un petit groupe récurrent, qu'on retrouve sur les quatre » faits, a précisé M. Niel lors d'un point presse.

« On a affaire à des gamins extrêmement violents, des gamins que l'on connait », a-t-il dit sans donner davantage d'informations sur l'enquête.

C'est quoi un « marave challenge » ?

Les réseaux sociaux ont fait état depuis la semaine dernière de passages à tabac dans le cadre d'un « marave challenge ». En argot, « maraver » veut dire « casser la figure » ou démolir le portrait.



France Bleu Lorraine Nord avait révélé lundi l'existence de ce « jeu débile, stupide, lancé sur les réseaux sociaux, qui consiste à frapper en bande des lycéens au hasard. La récompense serait de 10 euros pour les agresseurs ». En clair, des adolescents sont frappés par une bande de jeunes et les agresseurs sont rétribués.

« Si la victime est une fille, c'est 30 euros », a expliqué mardi Raphaëlle Duchemin dans l'émission « Europe 1 Bonjour » :

Le "Marave Challenge" : le nouveau jeu débile chez les lycéens, "qui vient, évidemment, des Etats-Unis"

« Le phénomène est tout récent, il est arrivé mardi en France sur les réseaux sociaux. Et il viendrait évidemment des Etats-Unis, où il est en pleine expansion depuis 2013 déjà », poursuit la journaliste.

France Bleu Lorraine Nord avait révélé l'existence d'un groupe Facebook dédié au phénomène. Il comptait une soixantaine de personnes et a été désactivé entre-temps.

24 bagarres entre lycéens ou agressions depuis janvier à Metz

« Nous avons une rumeur propagée sur les réseaux sociaux que je ne peux absolument pas confirmer », a dit M. Niel.

En l'état des investigations, rien ne permet de relier ces agressions à un « commanditaire, un jeu, un challenge », a déclaré le policier.

« Depuis le début de l'année, ce sont 24 faits de bagarres entre lycéens ou d'agressions à la sortie des établissements scolaires à Metz, ce qui nous fait deux faits par mois », a relativisé le directeur départemental.

« Il ne faut pas céder à la tentation de la surinformation, de monter en phénomène ce qui est malheureusement une réalité tout au long de l'année », a-t-il ajouté. Les 25 établissements scolaires de l'agglomération messine font l'objet de surveillance policière.

La réaction de Dominique Gros



« De tels agissements ne sauraient être tolérés dans une ville qui prône au quotidien le vivre-ensemble », pose Dominique Gros, maire socialiste de Metz, dans une réaction publiée ce mercredi par son cabinet.

« Je constate avec satisfaction que les services de la police nationale, en collaboration étroite avec la police municipale, ont déployé les moyens nécessaires afin de garantir la sécurité des élèves ».

Le maire de Metz salue la qualité du travail mené jusqu'ici et qui a débouché sur une première interpellation et dit « porter la plus grande attention au déroulement de l'enquête qui se poursuit. »

