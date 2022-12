Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées dimanche à Bruxelles pour réclamer la libération immédiate d'un travailleur humanitaire belge détenu en Iran, et condamné la semaine dernière à 28 ans de prison.

A Bruxelles

Manifestation pour la libération d'un Belge détenu en Iran

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées dimanche à Bruxelles pour réclamer la libération immédiate d'un travailleur humanitaire belge détenu en Iran, et condamné la semaine dernière à 28 ans de prison.

(AFP) - Les manifestants, réunis sous une pluie battante, brandissaient des portraits d'Olivier Vandecasteele, 41 ans, arrêté à Téhéran le 24 février dernier.

«C'est la première année qu'Olivier va célébrer Noël en tant qu'otage en Iran», a rappelé le porte-parole de son comité de soutien, Olivier Van Steirtegem, jugeant cette situation «impensable pour sa famille», qui «ignore toujours son lieu de détention», a-t-il dit.

Un humanitaire belge condamné à 28 ans de prison en Iran Olivier Vandecasteele, détenu à l'isolement en Iran depuis février, a été condamné à 28 ans de prison, a annoncé mercredi un porte-parole de sa famille, soulignant qu'elle ne connaissait pas les charges retenues contre lui.

Olivier Vandecasteele, détenu à l'isolement en Iran depuis son arrestation, a été arrêté sans raisons, selon sa famille, et aucune indication n'a été fournie par les autorités iraniennes sur les charges retenues contre lui.

Un bras de fer oppose la Belgique et l'Iran depuis l'arrestation d'un diplomate iranien, Assadollah Assadi, condamné en Belgique en 2021 à 20 ans de prison pour un projet d'attentat «terroriste» contre l'opposition iranienne.

En juillet dernier, le Parlement belge a adopté un traité de transfèrement de condamnés entre la Belgique et l'Iran, qui devait permettre le retour d'Olivier Vandecasteele. Mais ce traité a été suspendu début décembre par la Cour constitutionnelle à la suite de nombreux recours d'opposants iraniens en exil, craignant la remise à Téhéran et une possible grâce d'Assadollah Assadi.

«La question est: est-ce qu'on accepterait de laisser un Belge mourir, potentiellement, dans les geôles iraniennes tout ça parce qu'on ne souhaite pas transférer d'ici un terroriste qui a déjà effectué cinq ans de prison?», s'est interrogé dimanche le porte-parole du comité de soutien à M. Vandecasteele.