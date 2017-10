Par notre correspondante, Nadia Lallemant



L’appel à la grève, lancé par le syndicat socialiste des services publics, a été bien suivi en Belgique, en particulier à Bruxelles et en Wallonie, selon Michel Meyer, le président fédéral de la CGSP.

Ce mardi, les réseaux de la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCB), de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) et de la Société régionale wallonne du transport (bus du TEC) étaient donc fortement perturbés.

Le mouvement de protestation touche aussi, de manière variable selon les régions, l’enseignement, la poste et les administrations. En Wallonie, les bastions socialistes, en l’occurrence, Liège et Charleroi, comptent le plus grand nombre de grévistes.

«Nos gouvernements s’attaquent aux services publics », déplore Michel Meyer. «Ils préparent leur démantèlement, tant au niveau des transports en commun que de l’enseignement et des soins de santé.

Ils planifient toujours plus d’économies et de privatisation au détriment de la qualité des services aux citoyens. Ils projettent de reculer l’âge de la retraite, à 67 ans, et de raboter les pensions alors qu’elles sont déjà parmi les plus basses d’Europe.

Enfin, ils s’attaquent au droit de grève en voulant mettre en place un service minimum dans les transports en commun.»

La date de cette première journée nationale d’actions n’a pas été choisie au hasard. Elle marque, en effet, la rentrée parlementaire et la déclaration gouvernementale du premier ministre Charles Michel à la Chambre des représentants.

«Nous nous adressons à nos patrons : les gouvernements sont, en effet, les patrons des services publics», conclut le président fédéral de la CGSP. «Nous faisons grève contre eux car nous ne sommes pas contents d’eux.»

En province de Luxembourg, dans la commune frontalière d’Arlon, le rassemblement de la CGSP a réuni, ce matin, environ 400 militants.

Les manifestants se sont rassemblés devant les bureaux de la FGTB avant de se rendre à la gare et à l’office des pensions où s’est tenu un meeting.

«Il y a un an, nous avions déjà tiré la sonnette d’alarme avec la déforestation de nos services publics dans notre belle province», a rappelé Olivier Dulon, secrétaire régional CGSP.

«Nous avions déjà perdu plus d’un millier d’emplois dans les différents SPF Justice, finances, poste, chemin de fer et les OIP. Nous n’avons pratiquement plus aucun centre décisionnel.»

D’autres actions sont annoncées, dans les prochaines semaines, pour «s’opposer aux politiques de régression sociale des gouvernements » et «proposer des alternatives solidaires, justes et plus égalitaires.»

