Emmanuel Macron a fait part mardi de son «effroi» et de sa «consternation» après l'attentat qui a fait 22 morts dans une salle de concert à Manchester, et s'entretiendra au téléphone avec la Première ministre britannique Theresa May, a indiqué l'Elysée.

«C'est avec effroi et consternation que M. Emmanuel Macron, Président de la République, a appris la nouvelle de l'attentat meurtrier qui a frappé hier soir pendant un concert la salle Arena de Manchester. Il adresse au peuple britannique toute la compassion et la sollicitude de la France qui se tient à ses côtés dans le deuil avec une pensée particulière pour les victimes et leurs familles», précise la présidence dans un communiqué.

«Le Président de la République poursuivra avec le gouvernement et les forces britanniques le combat contre le terrorisme. Emmanuel Macron aura avec Madame Theresa May un entretien téléphonique et se tiendra informé en temps réel des avancées de l'enquête», ajoute l'Elysée.

Le Premier ministre Edouard Philippe a de son côté condamné un «crime abominable» et exprimé au peuple britannique «la solidarité du peuple français et son amitié indéfectible».

«Le terrorisme le plus lâche a encore frappé, en s'en prenant, comme à Paris il y a plus d'un an, à un lieu de spectacle; en visant plus spécifiquement, et sciemment, de très jeunes gens et jeunes filles rassemblés pour un moment de fête et de joie», déclare le nouveau chef du gouvernement, dans un communiqué de Matignon transmis à l'AFP.

Le Premier ministre d'Emmanuel Macron appelle également «à la plus totale vigilance face à une menace qui est plus que jamais présente».

Selon Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, MM. Macron et Philippe ont «déjà échangé ce (mardi) matin» au sujet de l'attentat. «Ils feront un point avec le ministre de l'Intérieur», Gérard Collomb, a-t-il précisé sur France 2.

Des enfants figurent parmi les 22 morts de l'attentat lors d'un concert pop dans une salle de Manchester, commis par un homme qui est mort après avoir fait exploser un engin, a indiqué mardi la police britannique.

L'attentat a également fait 59 blessés, alors que le jeune public commençait à sortir de la salle, pouvant abriter jusqu'à 20.000 personnes, après un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande.

«Il n'y a pas de politique qui permette de garantir la sécurité pour nos concitoyens en permanence, mais il faut faire le maximum»: «D'abord frapper à l'international, au Sahel, au Levant, là où est l'origine du mal», mais aussi «renforcer totalement notre renseignement intérieur», a encore affirmé M. Castaner.

