Dix jours après le début de leur mission, les présidents du PS et de la N-VA ont fait rapport au roi des Belges Philippe sur l'état d'avancement de leurs discussions à propos de la constitution d'un gouvernement après les élections législatives du 26 mai... 2019.

Magnette et De Wever reverront le roi le 8 août

(ER) - «Le roi leur a demandé de réunir au plus vite les présidents de parti pouvant offrir une large assise à la formation d’un gouvernement. Ils feront un nouveau rapport le 8 août». C'est par ce communiqué laconique que le palais a commenté la rencontre de ce vendredi entre Philippe et le duo de préformateurs Paul Magnette (PS) et Bart De Wever (N-VA).

Les deux présidents de parti ont été reçus en audience au palais royal, conformément à ce qui était annoncé, ce vendredi à 14h30 pour discuter d'un premier rapport de leur mission. Ils ont été chargés de la poursuivre et de présenter un nouveau point de la situation au roi le 8 août prochain.

Le choix de raison de Paul Magnette Le socialiste belge est prêt à discuter avec la N-VA de Bart De Wever. Il ne ferme pas la porte à une nouvelle réforme de l’État.

Rien n'a filtré sur le contenu de la réunion qui a surtout été une présentation de la note de travail rédigée par le duo. Il s'agit d'une ébauche de compromis entre les programmes de deux partis. Deux approches diamétralement opposées: une envie de réformes institutionnelles pour la N-VA et une approche plus sociale pour le PS.

Six formations politiques sont actuellement en pourparlers pour donner un nouveau gouvernement à la Belgique plus de 14 mois après les élections. La suite de ce feuilleton est prévue dans une semaine, le samedi 8 août.

