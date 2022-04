Le visage du président sortant devrait apparaître souriant ce soir sur le Champ-de-Mars, alors que les premières estimations dévoilées par la presse internationale le donnent gagnant.

Macron se positionne en tête selon les premiers sondages

«Rien n'est joué», ne cessaient de marteler les soutiens d'Emmanuel Macron lors de la dernière ligne droite de la campagne électorale. Si le président sortant était donné favori des sondages pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle française, son avance sur sa rivale, Marine Le Pen, était en revanche estimée réduite, par rapport au scrutin de 2017.

Des prédictions qui se sont confirmées, à en croire les premières estimations dévoilées par La Libre. Le média belge a pour habitude de diffuser des estimations de résultats avant 20h, n'étant pas soumis à la loi française qui l'interdit. En effet, lors d'une élection, la presse française ne peut diffuser aucun sondage, résultat ou estimation avant la fermeture du dernier bureau de vote. Dans les grandes villes, ces derniers ferment leurs portes à 20h.

Certains médias étrangers ayant leurs entrées sont en revanche disposés à les communiquer. De cette façon, La Libre révèle que quatre instituts de sondage «réputés en France» donnent Emmanuel Macron vainqueur de ce second tour, avec 55% à 58% des voix. Marine Le Pen, de son côté, récolterait 42% à 45% des suffrages.

Ces sondages ne sont pas «une projection sur base de résultats réels» rappelle toutefois le journal, mais «une enquête d'opinion réalisée auprès d'un panel représentatif». Ainsi, ces résultats proviendraient de sondages en ligne, remplis par des personnes ayant voté avant 17h.

Le Pen en tête dans les Outre-mer

Plus tôt dans la journée, La Libre et la RTBF avaient par ailleurs dévoilé les résultats définitifs des bureaux de vote situés dans les départements et territoires d'Outre-mer, où les habitants ont déposé leur bulletin dans l'urne samedi 23 avril.



Ainsi, les deux médias belges annoncent une nette victoire pour Marine Le Pen en Guadeloupe, où elle remporte 69,60% des voix, contre 30,40% pour Emmanuel Macron, tandis que le taux de participation est situé à 47,18%. La Martinique et la Guyane placent également Marine Le Pen en tête, avec respectivement 60,87% et 60,70% des suffrages exprimés pour la candidate du Rassemblement national, contre 39,13% et 39,30% pour le président sortant.

Même rengaine à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, avec 55,42% pour Marine Le Pen, et 44,58% pour Macron. A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'écart est plus serré, mais la candidate RN l'emporte avec 50,69% contre 49,31% pour le président. Macron n'arrive donc en tête qu'en Polynésie française, mais là aussi, c'est serré. Le président remporte 51,81% des voix, et sa rivale 48,19%.

Macron pour les Français de l'étranger

Le choix a été radicalement différent pour les expatriés. Les médias belges ont notamment révélé les résultats de bureaux de vote situés dans plusieurs pays d'Amérique, où les Français ont voté samedi 23 avril. Le décompte des voix étant terminé, Emmanuel Macron est donné largement en tête du scrutin en Argentine (89%, contre 11% pour Le Pen), au Brésil (86%, contre 14% pour la candidate RN), ou encore au Chili (87%, contre 13% pour sa rivale).

Même sort au Venezuela, où Macron remporte également le scrutin avec 88% des voix, en Colombie, où il rafle 91% des suffrages, ou au Canada, sans Vancouver, où le président se place en tête avec 86% des voix. Aux Etats-Unis (sans Chicago et la Nouvelle-Orléans), enfin, Emmanuel Macron a convaincu 92% des électeurs, et Le Pen, seulement 8%.

L'abstention, de son côté, a été estimée peu après 17h par quatre instituts de sondages français. Ainsi, Ipsos Sopra-Steria, l'Ifop, Harris interactive et Elabe, ont indiqué que l'abstention devrait atteindre 28%, soit 2,5 points de plus qu'au second tour de l'élection présidentielle de 2017, lors duquel elle se situait à 25,44%. Notons qu'elle resterait, selon cette estimation, inférieure au record enregistré au second tour de 1969 (31,3%).

