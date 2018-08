Angela Merkel rendra visite à Emmanuel Macron à Paris début septembre, a indiqué l'entourage du chef de l'Etat, probablement peu après le déplacement du président français au Luxembourg le 6 septembre.

Macron recevra Merkel à Paris début septembre

(AFP) - «La conviction du président de la République est que la montée des populismes renforce la nécessité de rechercher un arc progressiste à travers l'Europe, pour réfléchir à un projet progressiste européen», selon la même source.

Avant la visite de la chancelière, Emmanuel Macron, décidé à continuer «une diplomatie européenne active» se rendra du 28 au 30 août au Danemark et en Finlande, un déplacement largement consacré à ses projets de réformes de l'Union européenne, mais aussi aux questions migratoires et au Brexit.

Le Danemark est, avec la France, l'un des pays les plus attachés à une position européenne cohérente et unie sur les modalités du Brexit, explique l'Elysée. En revanche c'est l'un de ceux qui s'opposent le plus à la proposition du dirigeant français de créer un budget propre pour les pays de la zone euro.

Les dirigeants européens se retrouveront le 20 septembre à Salzbourg, trois mois après un sommet à Bruxelles où, au bout d'une nuit blanche, ils étaient difficilement parvenus à un accord a minima sur les questions migratoires.

