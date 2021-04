Le président français lie cette réouverture à un nouvel horaire pour le couvre-feu à partir du 9 juin. Mais les terrasses, elles, pourront rouvrir trois semaines plus tôt.

Macron prêt à rouvrir bars et restaurants... en juin

(pj avec AFP) - Dans un entretien à la presse régionale française, le président Emmanuel Macron a dévoilé, jeudi, quelques-unes des dates du ''déconfinement" progressif de l'Hexagone. Avec, parmi les annonces, la possibilité dès le 19 mai prochain d'organiser des événements (culturels ou sportifs) pouvant réunir jusqu'à 800 personnes en intérieur et un millier au-dehors. Au delà des 1.000 spectateurs, il faudra attendre le 10 juin et la mise en place d'un pass sanitaire.

Mais l'information la plus attendue concernait la reprise des cafetiers et restaurateurs du pays. Car si Luxembourg et Belgique avaient déjà annoncé la couleur, Paris hésitait encore. Finalement, les bars et restaurants rouvriront en intérieur à partir du 9 juin. A cette même date, le couvre-feu sera aussi repoussé, passant de 21h à 23h.

En ce qui concerne les terrasses, les clients pourront s'y asseoir dès le mercredi 19 mai. Soit plus d'un mois après le Grand-Duché, et une dizaine de jours après la Belgique... A cette même échéance, les lieux culturels (dont cinémas, théatres et musées) rouvriront. Idem pour les commerces dits non-essentiels qui avaient dû baisser le rideau depuis plusieurs semaines.