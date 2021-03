A compter de samedi, l'ensemble du territoire métropolitain se verra appliqué les mesures sanitaires appliquées dans 19 départements où circulent activement le virus. Couvre-feu à 19h, fermeture des écoles ou systématisation du télétravail figurent au menu.

Macron place l'Hexagone sous traitement renforcé

(Jmh) - Alors que le Luxembourg s'apprête à rouvrir ses terrasses, la France opte pour une stratégie différente. Mercredi soir, Emmanuel Macron a annoncé que l'Hexagone allait généraliser «les mesures de freinage» en vigueur sur une partie de son territoire. Dans les faits, le discours du président de la République a fait état de la mise en place d'un couvre-feu entre 19h et 6h, la fermeture des commerces non essentiels ou l'interdiction des déplacements en journée au-delà d'un rayon de dix kilomètres autour de son domicile, «sauf motif impérieux».

À partir de ce samedi soir et pour 4 semaines, les mesures de freinage déjà en vigueur dans 19 départements seront étendues à tout le territoire métropolitain. pic.twitter.com/NaYUKv65o8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 31, 2021

Les crèches, écoles, collèges et lycées du pays fermeront leurs portes à compter de vendredi soir, pour une durée totale de trois semaines. Les cours seront assurés à distance la semaine prochaine, tandis que les vacances de Pâques seront uniformisées pour toutes les zones les deux semaines suivantes. Désireux de rendre le télétravail systématique, le chef de l'Etat français a indiqué que les parents qui devront garder leurs enfants et ne peuvent pas télétravailler auront droit au chômage partiel. Pour les salariés, commerçants, indépendants, mais aussi les entrepreneurs et les entreprises, l'ensemble des dispositifs en vigueur seront prolongés.

Sur la question des déplacements, Emmanuel Macron indique que les résidents «qui souhaitent changer de région pour aller s'isoler pourront le faire durant ce week-end de Pâques». Et ce dernier de préciser que «les Françaises et les Français de l'étranger qui veulent rentrer en France pourront aussi le faire à tout moment et nous ferons tout pour faciliter les trajets et le quotidien de nos concitoyens, travailleurs transfrontaliers». Si l'attestation de déplacement ne fera pas son retour, le président de la République précise toutefois que «les contrôles, les sanctions seront renforcés sur la voie publique pour limiter les rassemblements parce que c'est là que le danger existe.»

S'il assure que «la mobilisation de chacun» était nécessaire au cours des quatre semaines à venir, Emmanuel Macron s'est également voulu optimiste. Et a d'ores et déjà fait état d'une réouverture, à partir de mi-mai, de certains lieux de culture et des terrasses de restaurants et cafés. Il a également promis un élargissement de la vaccination à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans le 16 avril, puis à toutes celles de plus de 50 ans le 15 mai. Les personnes de moins de 50 ans suivront mi-juin et «d'ici à la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés», a-t-il ajouté.

Faisant l'objet de critiques crescendo par les oppositions, Emmanuel Macron a admis mercredi soir avoir «commis des erreurs» dans la gestion de la crise sanitaire, précisant dans la foulée que la leçon apprise consistait dans le fait que «nous avons tenu (...) et nous nous sommes à chaque fois amélioré».

