Macron et Poutine s'accordent pour aboutir à un cessez-le-feu

Les présidents français Emmanuel Macron et russe Vladimir Poutine sont convenus dimanche de tout faire pour aboutir rapidement à un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, a annoncé l'Elysée.

(AFP) - Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont également accordés, au cours de leur entretien téléphonique, sur «la nécessité de privilégier une solution diplomatique à la crise actuelle et de tout faire pour y parvenir», a ajouté la présidence française en annonçant que le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian rencontrerait son homologue russe Sergueï Lavrov «dans les prochains jours».

«La plus grande guerre en Europe depuis 1945», selon Johnson Le Premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé dimanche que la Russie préparait «ce qui pourrait être la plus grande guerre en Europe depuis 1945», au moment où les Occidentaux craignent plus que jamais une invasion russe en Ukraine.

Les deux dirigeants ont convenu d'un «travail intense pour permettre la tenue d'une réunion du groupe trilatéral de contact dans les prochaines heures avec l'objectif d'obtenir de toutes les parties prenantes un engagement de cessez-le-feu sur la ligne de contact», a précisé l'Elysée.

Ce groupe de contact réunit l'Ukraine, la Russie et l'OSCE dans le cadre des Accords de Minsk conclus en 2015 pour tenter de régler le conflit dans l'est de l'Ukraine entre Kiev et les séparatistes prorusses.

Pour tenter de stopper l'escalade« aux frontières de l'Ukraine, où la Russie a massé 150.000 hommes sur son territoire et au Bélarus, selon les Occidentaux, »un travail diplomatique intense sera mené dans les prochains jours«, notamment à Paris »où plusieurs consultations seront conduites«, a ajouté la présidence française.

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont également appelé à la reprise des discussions au format Normandie entre la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne, Paris et Berlin étant médiateurs dans la mise en oeuvre des accords de Minsk. Ces travaux doivent reprendre sur «la base des propositions faites par l'Ukraine ces derniers jours», est-il précisé.

Les deux présidents sont convenus également de poursuivre les efforts afin de tenter d'aboutir à une «rencontre au plus haut en vue de définir un nouvel ordre de paix et de sécurité en Europe».