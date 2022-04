Lors du débat télévisé d'entre-deux tours entre les candidats à la présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les échanges ont été rudes.

Débat de l'entre-deux tours

Macron et Le Pen s'affrontent durement, mais loyalement

(BaL avec Françoise HANFF) Mercredi soir, la principale préoccupation d'Emmanuel Macron a été de faire le bilan de son quinquennat lors du débat télévisé avec Marine Le Pen. Pour son opposante du Rassemblement national, il s'agissait avant tout de faire mieux que lors du débat télévisé de 2017. Malheureusement, aucun des deux candidats n'a réussi à présenter une vision cohérente de l'avenir de la France.



Le débat, qui a duré près de trois heures, a porté sur des sujets tels que la perte du pouvoir d'achat, la guerre en Ukraine, le rôle de la France dans l'Union européenne, la lutte contre le changement climatique, l'immigration et l'avenir de la sécurité sociale... A certains moments, la discussion a été tellement houleuse que les deux journalistes Gilles Bouleau et Léa Salamé, qui animaient le duel, ont à peine pu s'exprimer.

Marine Le Pen s'est efforcée d'être compatissante. Photo: AFP

Le Pen s'est visiblement efforcée de paraître calme et sympathique, et de se présenter comme l'avocate des Français ordinaires. Macron, de son côté, a fait preuve d'une modestie inhabituelle en reconnaissant au début quelques erreurs et omissions, mais il est ensuite rapidement passé à l'attaque et a montré à sa concurrente, de manière conséquente et déterminée, les limites de ce qui était réalisable dans son programme. Le fait qu'il ait parfois donné l'impression d'être plus malin que les autres et d'être un maître d'école a sans doute joué en faveur de ses détracteurs, qui se sont vus confirmés dans leurs préjugés.

Les émotions sont montées d'un cran lorsqu'il a été question de la proximité de Le Pen avec la Russie, et d'une éventuelle interdiction du voile dans l'espace public. Le débat a été en partie passionné, notamment de la part de Macron, qui a souvent coupé la parole à son adversaire. Il n'y a toutefois pas eu d'attaques personnelles et d'insultes, comme cela avait été le cas il y a cinq ans.

Les nombreux chiffres et détails techniques de cet échange ont sans doute ennuyé plus d'un spectateur. Mais la politique n'est pas un divertissement, les problèmes complexes ne peuvent pas être résolus avec des slogans rapides. La complexité du débat correspondait donc au niveau des défis actuels.

Emmanuel Macron pouvait parfois difficilement cacher son impatience. Photo: AFP

Selon un sondage réalisé à l'issue de l'émission, environ deux téléspectateurs sur trois ont estimé que la prestation de Macron était plus convaincante que celle de Le Pen. Comme par le passé, le duel télévisé ne fera guère changer d'avis les électeurs déjà décidés. Mais pour les 10 à 15% d'indécis, il pourrait faire pencher la balance.

