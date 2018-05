En visite officielle en Australie, Emmanuel Macron a signé plusieurs accords institutionnels et commerciaux avec le pays et Malcolm Turnbull, premier ministre australien.

International 2 min.

Macron en Australie: entre accords commerciaux et rires

En visite officielle en Australie, Emmanuel Macron a signé plusieurs accords institutionnels et commerciaux avec le pays et Malcolm Turnbull, premier ministre australien.

(VR) - Ce mercredi, plusieurs sujets ont été abordés entre Emmanuel Macron et Malcom Turnbull durant une longue entrevue à Admiralty House, résidence officielle du premier ministre australien.

"Un partenariat stratégique pour les cinquante années à venir"

Plus tôt dans l’après-midi , Emmanuel Macron et Malcolm Turnbull ont déposé une gerbe sur le mémorial de guerre de Sydney à l’occasion du centenaire du corps d’armée australien et néo-zélandais. Le président français a évoqué son objectif de fonder aux côtés de l’Australie, «un partenariat stratégique pour les cinquante années à venir». Après ce moment de recueillement, au cours duquel le président français en a aussi profité pour remettre la légion d'honneur à trois vétérans australiens ayant combattu sur le sol français durant la Seconde Guerre mondiale, des accords commerciaux et institutionnels ont été débattus par les deux chefs d'Etat.

Tout d'abord, il est à noter qu'en matière de défense, un accord sur la cybersécurité a été "acté" par une "lettre d'intention", visant à renforcer la coopération entre l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et l'Australian Cyber Security Centre (ACSC). Les deux protagonistes ont également signé un «accord bilatéral relatif à la fourniture de soutien logistique mutuel» entre les forces armées des deux pays.

Mis à part l'aspect militaire et sécuritaire de ces accords, la France et l'Australie vont également mettre en place des initiatives conjointes sur la lutte contre le réchauffement climatique. Ces mesures concernent principalement "notre patrimoine commun, le Pacifique", a précisé Macron. Ce dernier a ainsi souligné le rôle joué par le dérèglement climatique sur le développement de la zone Pacifique, qui aurait pour conséquences d’exacerber «les rivalités entre puissances, les tensions identitaires, les trafics de toutes sortes».

Pour clore cet échange, le président français a par ailleurs ajouté que les deux nations avaient un objectif commun: "Faire de nos deux pays les acteurs d'un partenariat nouveau dans la zone indo-pacifique" .

«Votre femme délicieuse»

Cette journée s'est conclue par une petite bourde du chef d'Etat français, pris au piège par un faux ami, eux qui sont pourtant omniprésents au sein de la langue de Shakespeare. Au moment de remercier son homologue australien pour son accueil, Emmanuel Macron a prononcé ces mots: «I want to thank you for your welcome, you and your delicious wife» («Je veux vous remercier pour votre accueil, vous et votre délicieuse épouse»).

Le problème est que le terme "delicious" ne s'applique qu'au domaine culinaire, et n'a pas le sens multiple que nous Français pouvons connaître. Il aurait sans doute été plus judicieux d'employer le mot «delightful», au sens d’ «agréable». Celui-ci semble être en effet plus approprié au contexte. Une chose est sûre, cette frasque fait beaucoup rire les médias australiens ainsi que les internautes sur les différents réseaux sociaux.

