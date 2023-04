Emmanuel Macron, en visite d'Etat à Pékin, a déclaré jeudi à son homologue chinois Xi Jinping qu'il comptait sur lui pour «ramener la Russie à la raison» vis-à-vis de l'Ukraine.

Macron dit à Xi «compter» sur lui pour «ramener la Russie à la raison»

Emmanuel Macron, en visite d'Etat à Pékin, a déclaré jeudi à son homologue chinois Xi Jinping qu'il comptait sur lui pour «ramener la Russie à la raison» vis-à-vis de l'Ukraine.

(AFP) - «Je sais pouvoir compter sur vous pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations», a indiqué le chef de l'Etat français à son homologue chinois Xi Jinping lors d'une rencontre bilatérale officielle à Pékin ce jeudi.

De son côté, le président chinois a salué les liens avec la France dans un monde en «profonde mutation historique».

Les deux dirigeants feront ensuite des déclarations à la presse à 17h30 (09h30 GMT), puis une réunion trilatérale se tiendra en présence de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, également à Pékin.

L'objectif des deux dirigeants européens? Faire entendre leur voix auprès de Xi Jinping, proche allié de Moscou qu'ils ne désespèrent pas de voir jouer un rôle pour la paix en Ukraine.

Reçu dans la matinée par le Premier ministre Li Qiang, M. Macron «a évoqué le conflit en Ukraine», selon la présidence française. «Dans ces temps troublés que nous traversons», il a souligné «l'importance» du «dialogue entre la Chine et la France».

Il s'est ensuite entretenu avec le président de l'Assemblée nationale Zhao Leji, auprès de qui il «a souligné les impacts de la guerre en Ukraine sur la sécurité et les équilibres stratégiques mondiaux».

De son côté, Mme von der Leyen, reçue par Li Qiang, a souligné que «les relations UE-Chine sont devenues complexes ces dernières années, et il est important qu'on discute ensemble de tous les aspects de cette relation aujourd'hui», surtout dans cet «environnement géopolitique volatil».

Pression

Ces dernières semaines, la pression internationale est montée d'un cran sur la Chine pour l'inciter à s'impliquer pour la paix en Ukraine. Car, si Pékin se dit officiellement neutre, Xi Jinping n'a jamais condamné l'invasion russe ni même parlé au téléphone avec son homologue ukrainien Volodomyr Zelensky.

A l'inverse, il s'est rendu il y a peu à Moscou pour y réaffirmer son alliance avec le président russe Vladimir Poutine, aux allures de front anti-occidental.

Dans ce contexte, Emmanuel Macron a l'ambition d'«être une voix qui unit l'Europe», raison pour laquelle il a convié la présidente de la Commission européenne à l'accompagner, comme il l'a rappelé mercredi dans un discours.

Tensions autour de Taïwan

Cette visite survient à un nouveau moment de tension autour de la question de Taïwan, juste après la rencontre, aux Etats-Unis, entre la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et le président de la Chambre américaine des représentants, le républicain Kevin McCarthy.

Jeudi, Pékin a promis des «mesures fermes et énergiques» et l'île autonome a aussitôt annoncé avoir détecté trois navires de guerre et un hélicoptère anti-sous-marin chinois à proximité.

La Chine estime que Taïwan est l'une de ses provinces, qu'elle entend ramener à terme dans son giron.

«Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une volonté de surréagir» côté chinois, avait tenté de relativiser mercredi Emmanuel Macron devant des journalistes, laissant entendre que la question de Taïwan ne serait pas un dossier prioritaire dans ses discussions.