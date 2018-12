Emmanuel Macron a parlé mais la France ne l'entend pas, assourdie par un poujadisme qui est devenu l'odieuse musique du temps présent.

International 5 min.

Macron, ce président qui ne «passe» pas

Gaston CARRE Emmanuel Macron a parlé mais la France ne l'entend pas, assourdie par un poujadisme qui est devenu l'odieuse musique du temps présent.

Emmanuel Macron enfin est apparu. Pour dire qu'il mérite d'être aimé un peu. Mais le drame de cet homme est en ceci, qui lundi soir à la télé s'est révélé dans sa cruauté: quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il n'est pas aimable aux yeux d'une France à laquelle il ne ressemble pas.

La France attendait Macron avec impatience. Une impatience un peu retorse, gourmande et querelleuse, face à ce président avec lequel les Français veulent en découdre, cet homme auquel ils témoignent, depuis des semaines, une viscérale hostilité. Macron, pensaient les gilets jaunes, avait un genou à terre déjà, et les Français en leur ensemble se sont demandé, lundi soir, si le président allait y poser le second aussi, pour un mea culpa, un acte de contrition, voire une forme de reddition.



Disons-le crûment: la France devant ses téléviseurs voulait voir si la bête était vaincue ou si elle rebondirait encore. Qu'avons-nous observé? Par-delà les promesses et les annonces, par-delà les mots, que pouvait-on percevoir, ou deviner, du rapport très particulier qui s'est noué entre la France et ce président à nul autre pareil?



La prestation de Macron, évaluée à la jauge qu'une année de macronie a imposée, fut comme d'ordinaire très maîtrisée. Sachant que ce soir-là il avait rendez-vous avec son destin, sachant qu'il se présentait à une France prête à l'étriper, Emmanuel Macron a fait preuve d'une maestria remarquable – c'est par cette maestria d'ailleurs qu'il a séduit, d'abord, les Français qui voulurent y croire, à la macronie, sa nouveauté, sa singularité. Maîtrise de la posture, ni trop leste ni trop empesée, maîtrise du pathos, appuyé «ma non troppo», maîtrise du verbe, de cette langue qui jamais ne fourche, maîtrise même de l'émotion, libérée en fin de discours mais sans s'en laisser submerger.



Macron donc fut bon, comme on dit au théâtre. Et, ce qui rend son cas plus dramatique encore, il est sincère. Il veut le bien de la France, il adhère à sa fonction et à sa conviction, d'être l'homme dont la France en ce moment de son histoire a besoin. La France, elle, considère que cet homme n'est pas le président qu'il lui faut, parce qu'il ne lui ressemble pas. C'est quoi, un président qui ressemble à la France, dont la France «profonde» dit «il est des nôtres»?



Un Jacques Chirac fut de cette engeance-là. Des «nôtres». Pourquoi? Parce qu'il mangeait de la tête de veau, qu'il arrosait de bière. Sarkozy dans une moindre mesure fut un président français: on ne l'aimait pas, lui non plus, mais il y avait chez «Sarko» une gouaille, une virilité gauloise, un côté «crapuleux» même en quoi les Français par un regard oblique pouvaient se reconnaître. En Hollande par contre la France ne se reconnaissait pas, mais du moins était-il porté par son ethos socialiste, par le «récit» socialiste qui depuis Léon Blum et le Front populaire est inscrit dans l'ADN de tout Français, quand bien même il vote à droite.



Macron, lui, n'est porté par rien du tout, et il commet l'erreur de le dire. Lundi à la télé encore il a réitéré son autonomie, ignorant que c'est précisément sa hautaine singularité qui ne «passe pas». Nul président n'a été, comme Macron, relégué dans l'ailleurs honni de «ceux de là haut», jamais on n'a reproché à un président, autant qu'à Macron, d'être «coupé des réalités». Cette solitude relève de sa nature et de sa façon d'être, de son obstination à la revendiquer aussi – c'est la dimension «endogène» du problème Macron. Il en est une autre pourtant.



Un autre facteur en effet est à l'œuvre, «exogène» et conjoncturel, qui joue avec force contre Macron. Ce facteur, c'est ce «populisme», ce poujadisme qui en France comme ailleurs est devenu l'odieuse «petite musique» du temps présent. Ce «populisme» – nous employons ce terme faute de mieux – n'est pas nouveau et toujours en France on a entendu, face à ceux de «là-haut», des formules comme «le président nous joue du pipeau», ou «les mesures de Macron sont de la poudre de perlimpinpin qui va lui revenir en pleine poire» (des gilets jaunes) ou des mots d'ordre comme «il faut terroriser les patrons du CAC 40» (l'acteur Mathieu Kassovitz). Ce qui est nouveau par contre, c'est la virulence, la vulgarité aussi d'une démagogie devenue débridée, et ce qui est nouveau aussi c'est le suivisme et l'irresponsabilité des médias qui la colportent, la palme noire revenant à l'hebdomadaire Marianne qui après le premier samedi jaune avait écrit: «Pendant que Paris fumait encore, Edouard Philippe (le Premier ministre) fêtait son anniversaire».



Cette virulence péremptoire à son tour n'est pas un phénomène «sui generis»: la rhétorique à l'emporte-pièce, la démagogie à la hussarde, l'outrance qui flatte au plus bas, tout cela est dans l'air du temps, et y prospère au plus haut niveau, porté par les Salvini, les Le Pen et les Orban, tous ces tribuns dont les éructations sont, dans la musique du temps présent, la dominante bruyante, qui va finir par tout ordonner à son propre diapason. Emmanuel Macron est victime de ses erreurs. Il est victime aussi de ce qu'il est, volens nolens. Mais il est victime aussi de ces histrions à front bas, dont les fulminations rendent un Macron inaudible.

Alors, on peut déplorer, ou pas, que ce président ne ressemble pas à la France. Mais il faut espérer, surtout, que jamais la France ne ressemble à Le Pen.