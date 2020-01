La présidente de la Commission européenne a rendez-vous avec le Premier ministre Xavier Bettel, le 13 janvier. Une halte au Grand-Duché au cœur d'une tournée des capitales de l'Union.

Luxembourg sur la route de von der Leyen, lundi

Patrick JACQUEMOT La présidente de la Commission européenne a rendez-vous avec le Premier ministre Xavier Bettel, le 13 janvier. Une halte au Grand-Duché au cœur d'une tournée des capitales de l'Union.

Elle en parcourt des kilomètres, Ursula von der Leyen. Il faut dire que la responsable politique allemande choisie en juillet dernier par les 28 chefs d'Etat européens, se doit de faire la tournée des capitales depuis qu'elle a officiellement pris ses fonctions de présidente de la Commission européenne au 1er décembre 2019. Lundi, c'est donc au tour de la capitale luxembourgeoise de la recevoir.

Celle qui vient de succéder à Jean-Paul Juncker, est attendue par le Premier ministre Xavier Bettel (DP) puis par le Grand-duc Henri. A charge d'évoquer ensemble les grandes lignes stratégiques de son programme et l'actualité européenne avec chacun de ses hôtes. Occasion également de saluer non seulement un des pays fondateurs de l'Europe, mais aussi le pays dont est originaire le nouveau commissaire européen à l'Emploi et aux Droits sociaux, Nicolas Schmit (LSAP).

Pour Xavier Bettel, cette visite fera suite à son crochet par Paris, trois jours auparavant. Aux côtés du président Macron et du belge Charles Michel, président du Conseil européen, il avait été déjà question des prochaines échéances de l'Union.

La venue d'Ursula von der Leyen vient aussi rappeler que la capitale compte nombre d'institutions liées à l'UE. D'ailleurs, le 7 janvier dernier, la cheffe du Parquet européen- était, elle, de passage au Luxembourg pour rencontrer la ministre de la Justice. Ensemble, Laura Codruta Kövesi et Sam Tanson (Déi Gréng) ont évoqué le prochain emménagement de cet organisme au Kirchberg, dans la Tour B des bâtiments de la Cour européenne de justice.

S'il était question que cette installation entraîne l'arrivée de 200 juristes et administratifs, le chiffre a été réduit de moitié. Ainsi, le ministère de la Justice préfère évoquer le nombre de «123 collaborateurs d'ici 2023».

Zagreb, Londres, Dublin

Depuis plusieurs semaines, Mme von der Leyen a logiquement multiplié les rencontres officielles avec plusieurs dirigeants ou responsables européens. Il y a quelques jours, elle était en Croatie. Cela alors que le pays vient de prendre la présidence du conseil de l'UE. Avant Zagreb, la présidente de la Commission avait un rendez-vous délicat à Londres avec Boris Johnson. Sachant que le Premier ministre britannique était déjà assuré d'obtenir de ses députés le feu vert pour mener à bien le Brexit.

Enfin, dans les prochains jours, l'agenda de la responsable politique comprend un rendez-vous en Irlande. Durant son passage à Dublin, elle rencontrera notamment Leo Varadkar, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale.