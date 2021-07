Le Portugal a fait appel à d'autres pays européens pour obtenir de nouvelles réserves de flacons anti-covid. Lisbonne entend accélérer la vaccination de sa population, a annoncé la ministre de la Santé Marta Temido.

Lutte contre le covid-19

Le SOS du Portugal pour davantage de vaccins

(AFP) - Le Portugal espère recevoir près d'un million de doses de vaccins dans les trois prochaines semaines. Voilà l'ambition évoquée, mardi, par Henrique Gouveia e Melo, coordinateur du programme national de vaccination. Et cela alors que la ministre de la Santé, Marta Temido entend poursuivre ses efforts auprès des pays européens pour se faire expédier plus de stocks encore.

Lisbonne a déjà obtenu quelque 290.000 doses de vaccin auprès de la Norvège et négocie avec l'Italie l'obtention de quelque 300.000 doses supplémentaires. Mardi encore, c'est la Hongrie qui a expédié 200.000 doses d'AstraZeneca vers la Lusitanie. Cela montre bien «l'esprit de coopération européen», s'est félicité Augusto Santos Silva, ministre des Affaires étrangères en compagnie de son homologue hongrois. En précisant cette fois que les doses reçues ce 27 juillet étaient destinées aux pays africains de langue portugaise et au Timor Oriental.

Au Portugal, le gouvernement souhaite vacciner les 12-17 ans avant la rentrée scolaire. Il attend pour l'instant le feu vert des autorités sanitaires. Chose que le Luxembourg a déjà obtenue depuis juin, faut-il noter. «La vaccination des enfants est essentielle, sans cela il y aura un pic de nouveaux cas» à l'automne, a prévenu l'épidémiologiste Henrique de Barros.

L'objectif des autorités est d'avoir 70% de la population totalement vaccinée fin août. Actuellement au Portugal, un pays de 10 millions d'habitants, quelque 6,5 millions de personnes ont déjà reçu une dose du vaccin et 5,23 millions sont «complètement vaccinées».

Couvre-feu rétabli

Le Portugal est frappé depuis plusieurs semaines par une recrudescence de contaminations due au variant Delta; souche qui représente actuellement plus de 98% des cas. Pour tenter de contenir l'épidémie, le gouvernement a décidé d'élargir l'usage du pass sanitaire pour les hôtels ou les restaurants et d'instituer un couvre-feu nocturne dans les municipalités les plus touchées.