International

Lutte anticovid

Le Luxembourg fait don de 350.000 doses de vaccins

Un geste appréciable à destination des pays en manque de ressources pour faire face à la pandémie virale. Actuellement, 86% des humains n'ont reçu aucune injection anticovid.

(pj) Du Johnson & Johnson, de l'AstraZeneca et les deux autres vaccins ARNm : la Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire vient de confirmer le choix du conseil de gouvernement. Le Luxembourg mettra bien à disposition 350.000 doses anticovid pour le dispositif mondial COVAX (Covid-19 vaccines global access). Un choix décidé alors que le Grand-Duché a lui-même déjà administré 577.713 doses à sa propre population ou aux professionels de santé locaux.

Ce geste de partage s'effectuera via le mécanisme européen de partage de vaccins, «afin de contribuer de manière solidaire au partage de vaccins à travers le monde», informe le ministère dirigé par Franz Fayot (LSAP). En effet, l'ensemble des flacons ainsi délivrés permettront de lutter contre «l’inégalité vaccinale» qui pénalise la maîtrise de la pandémie sur la planète. Un geste auquel les pays européens auront contribué à hauteur de 2,5 millions de doses expédiées aussi bien en Europe (Moldavie, Kosovo, etc) que sur les autres continents.

En effet, si la vaccination massive reste le seul moyen trouver pour enrayer la progression et les décès en lien avec le virus, l'accès à l'immunisation est loin d'être égalitaire sur le globe. "Avant l’émergence de nouveaux variants multi-résistants, il est impératif que 70 à 80% de la population mondiale soit immunisée, soit en guérissant de la maladie ou grâce aux vaccins les plus efficaces", rappelle ainsi la Direction de la coopération. Mais dans la réalité des faits, à peine 14% des habitants de la Terre ont reçu a minima une dose protectrice...

Alors que l'épidémie a déjà fait plus de 3,9 millions de morts dans le monde (818 au Luxembourg), l'Organisation mondiale de la santé appelle à un effort mondial massif. Selon l'OMS, il faudrait pour vacciner au moins 10% de la population de chaque pays d'ici septembre et au moins 30% d'ici la fin de l'année. Cela compris dans les Etats les plus déshérités. On en est encore loin du compte, même si les sept plus grandes puissances du monde se sont engagées à livrer plus d'un milliard de doses à eux seuls.

Pour ce qui est du Grand-Duché, le gouvernement précise déjà qu'il s'agit là d'un geste «dans un premier temps». Ce qui peut laisser espérer d'autres dons.

