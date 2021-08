Le laboratoire américain pourrait bien être le cinquième autorisé à commercialiser son vaccin anti-covid en Europe. Dans l'attente de l'avis de l'Agence des médicaments, la commission européenne a précommandé 200 millions de doses.

Lutte anti-covid

Novavax entre dans la danse vaccinale

Patrick JACQUEMOT Le laboratoire américain pourrait bien être le cinquième autorisé à commercialiser son vaccin anti-covid en Europe. Dans l'attente de l'avis de l'Agence des médicaments, la commission européenne a précommandé 200 millions de doses.

(AFP) - Après Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson et AstraZeneca, il faudra sans doute se familiariser avec un nouveau nom : Novavax. En effet, contrat a été conclu avec cette société pharmaceutique US pour «l'achat anticipé» de son vaccin anti-covid pour diffusion aux Etats membres européens. Ainsi, a expliqué la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, l'UE «élargit son portefeuille de vaccins en y ajoutant cette formules à base de protéines, une plateforme qui s'avère prometteuse dans les essais cliniques».

Avant cela, il faudra que l'Agence européenne des médicaments se prononce sur la possible mise sur le marché dudit vaccin. A charge pour l'EMA de déterminer si la composition est «sûre et efficace». Avec cet apport, la Commission européenne espère pouvoir garantir l'accès à un vaccin au 4e trimestre de 2021 et en 2022, a-t-elle informé ce mercredi.

Dans le cadre du contrat passé, les États membres pourront acheter jusqu'à 100 millions de doses du vaccin Novavax, avec une option pour 100 millions de doses supplémentaires en 2021, 2022 et 2023. Dans son communiqué, l'Europe informe que les gouvernements auront la possibilité de donner des vaccins aux pays à revenu faible et intermédiaire ou les réorienter vers d'autres pays européens (le Portugal était demandeur il y a quelques jours encore).

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, n'a pas caché sa satisfaction de finaliser un accord avec «une entreprise qui teste déjà avec succès son vaccin contre les variants». Sachant que le contrat arrive alors que la Commission est en passe d'atteindre l'objectif de 70% de citoyens totalement vaccinés d'ici à la fin de l'été (50% actuellement). Au Luxembourg, 353.900 personnes ont reçu, elles aussi, le nombre de doses préconisées.