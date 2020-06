Avant une rencontre virtuelle le 15 juin, l'UE et Londres vont intensifier leurs négociations pour tenter de trouver un accord sur leur relation post-Brexit. En attendant, le gouvernement britannique a décidé d'assouplir sa politique de contrôle aux frontières sur les biens.

Londres imposera des contrôles moins rigoureux

(AFP) - Pour ne pas trop pénaliser les entreprises, déjà victimes des effets économiques de la pandémie de coronavirus, le gouvernement britannique va faire preuve de souplesse vis-à-vis des biens importés de l'Union européenne à partir de 2021. C'est-à-dire à l'issue de la période de transition post-Brexit qui s'achève fin décembre. Le but de ces contrôles était notamment de «garder nos frontières sûres» et de «traiter sur un pied d'égalité» les pays avec lesquels commerce le Royaume-Uni, avait expliqué le gouvernement en février.

Mais selon le Financial Times, un «régime temporaire plus léger» est prévu pour les biens importés de l'UE dans les ports d'entrée comme Douvres, qu'il y ait ou non un accord conclu avec l'Union européenne. En revanche, il est toujours prévu que les biens exportés du Royaume-Uni dans l'UE soient soumis à des contrôles complets.

«Nous avons conscience de l'impact que le coronavirus a eu sur les entreprises britanniques et lorsque nous reprendrons le contrôle de nos lois et de nos frontières à la fin de cette année, nous adopterons une approche pragmatique et flexible pour aider les entreprises à s'adapter aux changements et aux opportunités d'être en dehors du marché unique et de l'union douanière», a indiqué une source gouvernementale.

Les discussions post-Brexit dans l'impasse A quelques jours de la reprise des négociations entre les représentants de l'Union européenne et du Royaume-Uni, le projet d'accord sur les futures relations entre les deux parties est au point mort. Mais pour l'eurodéputé luxembourgeois Christophe Hansen, «l'objectif reste de trouver un accord global».

Le Royaume-Uni négocie avec l'Union européenne pour définir leurs relations commerciales à la fin de la période de transition, des discussions qui sont jusqu'à présent dans l'impasse. Ces négociations vont s'intensifier, à partir de lundi, pour tenter de trouver un accord à temps, le gouvernement britannique refusant catégoriquement de prolonger la période de transition. Sans accord, les seules règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), avec leurs droits de douanes élevés, s'appliqueraient aux relations commerciales entre les anciens partenaires.

Deuxième pays le plus endeuillé au monde par la pandémie, avec plus de 41.000 morts, le Royaume-Uni a aussi subi de plein fouet son impact économique. Le PIB s'est effondré de 20,4% en avril, soit le premier mois complet du confinement mis en place le 23 mars pour l'endiguer, a annoncé vendredi le Bureau national des statistiques (ONS). Le pays sort progressivement des restrictions mises en place, avec la réouverture lundi de l'ensemble des commerces, mais les pubs et restaurants restent fermés.

