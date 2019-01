Un logement avant tout, une mise à l'abri quelle que soit la météo, la mise en location des logements vacants par les collectivités... la Fondation Abbé-Pierre a planté, mardi, une maison de fortune et ses revendications face au chantier du quartier de «Metz impériale» où «sont construits les logements les plus chers au mètre carré»!

Logement à Metz: la Fondation Abbé-Pierre monte au créneau

Un logement avant tout, une mise à l'abri quelle que soit la météo, la mise en location des logements vacants par les collectivités... la Fondation Abbé-Pierre a planté, mardi, une maison de fortune et ses revendications face au chantier du quartier de «Metz impériale» où «sont construits les logements les plus chers au mètre carré»!

(MF) – «Vous savez 4.800 euros le mètre carré, c'est beaucoup pour un logement à Metz!», lance Véronique Etienne, directrice régionale de la Fondation Abbé-Pierre, avant de préciser qu'il s'agit d'«un des coûts les plus élevés jamais pratiqués à Metz!»



Le prix exorbitant affiché par les promoteurs du projet «Metz impériale» en ont fait «le» lieu où la Fondation Abbé-Pierre a choisi d'installer sa «Maison» de fortune - une simple tonnelle avec un peu de mobilier de chez Emmaüs- ce mardi pour monter au créneau et faire entendre ses revendications face à la presse venue place Philippe de Vigneulles.

Symboliquement, l'opération a été menée face au chantier du quartier de «Metz impériale» qui sort actuellement de terre à la place de l'ancien hôpital Bonsecours à Metz. Photo: Michel Morellato

«Nous avons monté la Maison Abbé Pierre pour rappeler que la grandeur d'une ville ne se mesure pas au nombre de logements luxueux qu'elle met en construction, mais au souci qu'elle a de tous les citoyens, et surtout des plus pauvres!» a lancé Véronique Etienne, alors que la Ville de Metz appelle à grand renfort d'affiches de voter pour elle.



Jusqu'au 5 février les votes doivent permettre à Metz de remporter le concours de l'agence «European Best Destination» et d'en faire «la» destination touristique 2019 face à 19 autres villes d'envergure comme Berlin, Florence, Athènes, Rome, Barcelone, Amsterdam ou Paris. «Aujourd'hui, voter pour Metz peut s'entendre» mais à la condition que «Metz se préoccupe autant des personnes précaires que de son image touristique», estime la directrice régionale de la Fondation Abbé-Pierre.



«Un messin sur cinq vit avec moins de 1.000 euros»

«Chaque nuit», rappelle-t-elle, «entre 40 et 50 personnes se retrouvent sans solution d'hébergement sur Metz.» Selon les chiffres de la fondation, Metz, ville de 120.000 habitants, affiche «un taux de pauvreté de 22,4%: soit un Messin sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Ce qui signifie qu'un Messin sur cinq vit avec moins de 1.000 euros environ par mois». Une vraie contre-publicité à l'heure du vote.



Alors que le marché du logement est «plutôt détendu» à Metz, la Fondation Abbé-Pierre veut alerter sur la situation des personnes à la rue, sans logement fixe et qui perdure. «Nous demandons une mise à l'abri inconditionnelle, quelle que soit la température extérieure», lance Véronique Etienne. Fin d'une gestion «au thermomètre» et de mise à l'abri dans une urgence qui dure. La fondation demande une «proposition de logement rapide».

Une scène reconstituant les conditions de vie des personnes à la rue a été installée place Philippe de Vigneulles à Metz par la Fondation Abbé-Pierre. Photo: Michel Morellato

«Le logement c'est le début pas la fin!», soutient Véronique Etienne. Elle explique qu'«en France une personne en précarité doit passer par un hébergement d'urgence et que le logement est une récompense au bout du chemin». La fondation sait bien qu'en réalité un toit sur la tête c'est le premier pas vers un nouveau chemin de vie.



Avant d'aller vers les propriétaires privés et dans le but de montrer l'exemple, «nous demandons aux collectivités, en premier la Ville de Metz, de s'engager à mettre leurs logements vacants en location, de même pour les bailleurs publics du territoire, qui ont des logements vacants, et qui ne se pressent pas pour les mettre en location», demande Véronique Etienne.



Une autre revendication touche au droit à la santé et à l'accès aux soins des plus démunis à Metz. Depuis l'ouverture de l'Hôpital de Mercy, la Permanence d'accès aux soins de santé (la PASS) de Metz «est très éloignée». «Nous exigeons que les atermoiements cessent et que l'on ait le respect des personnes en demande de soins. Il faut a minima une antenne de la PASS en centre-ville».

La Fondation Abbé-Pierre demande enfin que «toute personne sans abri ait le droit de participer à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques qui la concernent».