Le gouvernement portugais a réagi jeudi suite à l'accident de bus qui a tué 29 touristes allemands la veille sur l'île de Madère.

Lisbonne décrète trois jours de deuil national

Le gouvernement portugais a réagi jeudi suite à l'accident de bus qui a tué 29 touristes allemands la veille sur l'île de Madère.

AFP - Elles étaient une cinquantaine de personnes à voyager à bord de l'autocar lors de l'accident, qui a eu lieu mercredi soir, dans la commune de Santa Cruz, située à l'est de Funchal, la capitale de l'archipel.

29 touristes tués dans un accident de bus à Madère Au moins 29 touristes allemands ont été tués mercredi soir dans un accident de bus sur l'île portugaise de Madère. C'est le dernier bilan établi après la sortie de route inexpliquée qui a précipité le véhicule dans le vide.

29 touristes allemands ont succombé à leurs blessures, a indiqué le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, jeudi matin. Trois jours de deuil national ont finalement été décrétés.

Il entrera en vigueur dès jeudi et vise à «exprimer la douleur et la solidarité de toute la population du pays envers les victimes, et leurs familles, du tragique accident d'un autocar de tourisme dans la région autonome de Madère», a indiqué l'exécutif socialiste à l'issue d'une réunion du conseil des ministres à Lisbonne.

Les touristes allemands ont trouvé la mort lorsque leur car est tombé d'une dizaine de mètres dans un virage juste après avoir quitté leur hôtel dans le village de Caniço, situé entre les villes de Funchal, la capitale régionale, et celle de Santa Cruz, plus à l'est, pour se rendre au restaurant.

Le dernier bilan fourni jeudi par l'hôpital Nélio Mendonça de Funchal faisait état de 17 hommes et 12 femmes décédés, âgés de 40 à 60 ans.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.