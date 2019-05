Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron et Angela Merkel, quatre élus français et allemands réclament une compensation fiscale au Luxembourg voisin qui emploie 200.000 frontaliers alors que leurs communes supportent les investissements publics.

Les voisins veulent une compensation pour les frontaliers

Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron et Angela Merkel, quatre élus français et allemands réclament une compensation fiscale au Luxembourg voisin qui emploie 200.000 frontaliers alors que leurs communes supportent les investissements publics.

(MF) – «Il nous semble urgent de parvenir à un accord avec le Grand-Duché de Luxembourg sur la mise en place d'une compensation financière au profit des territoires allemand et français, tel qu'il existe déjà avec la Belgique».

C'est la revendication unique et clairement exposée par Dominique Gros, maire de Metz, Wolfram Leibe, bourgmestre de Trèves, Günther Schartz, administrateur du district de Trèves-Saarburg et de Joachim Streit, administrateur du district de Bitburg-Prüm dans une longue lettre adressée ce lundi 20 mai 2009 au président de la République française et à la chancellière allemande.



Les élus reconnaissent l'impact positif de l'économie luxembourgeoise sur leurs territoires via le pouvoir d'achat des 200.000 frontaliers qui y travaillent et affirment que leurs régions «profitent largement de la richesse créée au Luxembourg». Les 100.500 frontaliers qui vivent dans le Nord lorrain et autour de Metz dépensent par exemple 600 millions d'euros.

Mais les communes des régions dans lesquelles vivent ces frontaliers sont de plus en plus pénalisées. Les recettes fiscales perçues sur les salaires des frontaliers «profitent actuellement au seul Luxemboug, alors qu'à l'inverse, lers services publics (écoles, routes, etc) sont utilisées par les travailleurs frontaliers» dont le nombre a triplé depuis 2017, assurent les qautre élus.

Depuis 2002 le problème est réglé avec le voisin belge puisque le Luxembourg verse une compensation financière de 30 millions d'euros par an à la Belgique dans le cadre de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL). Un versement ajusté tous les trois ans.



Expliquant que dans les régions frontalières en Europe «une compensation fiscale contractuelle est la règle, et non l'exception», les élus demandent qu'une initiative diplomatique concertée entre la France et l'Allemagne parvienne à une transposition similaire à celle déjà pratiquée entre le Luxembourg et la Belgique.