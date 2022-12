Les villes bientôt éclairées par... des plantes ?

La start-up Woodlight cultive le projet de développer des plantes capables de produire de la lumière. Avec pour ambition, à terme, de remplacer l'éclairage public.

Anne-Sophie DE NANTEUIL La start-up Woodlight cultive le projet de développer des plantes capables de produire de la lumière. Avec pour ambition, à terme, de remplacer l'éclairage public.

Et si les rues étaient éclairées par des arbres ? Si cela peut paraître absurde, c'est pourtant le défi que s'est lancé un couple de biologistes français. L'idée germe en 2016, date à laquelle le Thionvillois d'origine Ghislain Auclair et sa compagne Rose-Marie fondent Woodlight, une start-up basée à Strasbourg (France). Grâce à leur bagage scientifique, ces deux amoureux des voyages commencent alors à développer des plantes bioluminescentes.

Ghislain Auclair et sa compagne Rose-Marie, cofondateurs de Woodlight. Photo: Woodlight

Autrement dit, des végétaux capables d'émettre leur propre lumière sans aucune autre source d'énergie. Une capacité à rayonner de manière autonome, comme le font «les lucioles, les méduses ou même certaines algues», souligne Rose-Marie Auclair. Un «super pouvoir» que le duo a transféré dans les plantes pour qu'elles brillent à leur tour.

Pour le couple de biologistes, l'innovation est prometteuse. A les écouter, il s'agirait ainsi de «LA solution écologique et poétique», assure Ghislain Auclair. Utilisées pour l'éclairage urbain, ces plantes permettraient de répondre aux problématiques «de surconsommation d'énergie, de pollution et de manque de verdure de nos villes», s'enthousiasme le Thionvillois. En effet, ce ne sont pas les atouts qui manquent puisque, outre leur capacité à être «dépolluantes et 100% recyclables», elles ne nécessitent ni électricité, ni raccordement.



Une commercialisation espérée en 2024

Un projet pour le moins bienvenu alors que les prix de l'énergie flambent. Pour réduire leur consommation, nombre de villes - au Luxembourg comme ailleurs en Europe - ont ainsi misé, ces dernières semaines, sur la sobriété énergétique en réduisant notamment l'éclairage public. Si plusieurs villes pourraient ainsi être intéressées - en particulier «dans le Grand Est», précise Ghislain Auclair - il faudra se montrer encore patient avant que les plantes ne viennent remplacer les lampadaires.

Car pour l'heure, le projet reste en phase de recherches et de tests. Le couple de scientifiques espère néanmoins obtenir son prototype d'ici la fin de l'année 2023. La commercialisation pourrait alors, quant à elle, être envisagée un an plus tard. «Dans un premier temps, nous créerons des plantes de 15 à 20 cm destinées à la décoration», détaillent les deux fondateurs avant de préciser que «faire pousser un arbre ou des buissons pour l'éclairage urbain demande nettement plus de temps et de moyens !»



Pour permettre à leur projet de sortir de l'ombre, la start-up a donc lancé, le mois dernier, un appel de fonds via une campagne de financement participatif. Et le succès a été au rendez-vous. En quelques semaines seulement, plus de 123.000 euros ont ainsi été récoltés. Soit 123% de leur objectif. A terme, les deux cofondateurs espèrent atteindre un fonds d'un million d'euros, notamment via des investisseurs privés. Il ne leur restera ensuite plus qu'à briller.





