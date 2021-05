L'Organisation mondiale de la santé a indiqué ce jeudi que les sérums homologués sont fiables malgré le fort taux de contagion de certaines souches. Mais elle appelle toutefois à la prudence.

International 2 min.

Les vaccins efficaces contre les variants selon l'OMS

(AFP) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a confiance dans les dix vaccins qu'elle a homologués. Ce mercredi, l'instance internationale a en effet déclaré que «tous les vaccins» étaient efficaces contre «tous les variants du virus», confirmant ainsi les suppositions de scientifiques américains.

Pfizer et Moderna à l'essai contre le variant indien Des scientifiques américains étudient l'efficacité des sérums américains et britannique contre la souche indienne du covid. Si les premiers résultats sont encourageants, leur essai n'a pas encore été validé par d'autres scientifiques.

Deux jours plus tôt, des chercheurs de la NYU Grossman School of Medicine et du NYU Langone Center ont indiqué que les vaccins de Pfizer et Moderna présentaient assez d'anticorps pour empêcher le variant indien de se développer. Il semblerait donc que les autres sérums présents sur le marché soient tout aussi efficaces.

Cependant, si l'OMS voit dans cette résistance «une lumière au bout du tunnel», elle appelle néanmoins «à la plus grande prudence», indiquant que la pandémie n'est pas terminée. La situation s'améliore sur le continent européen, qui enregistre une chute de 60% des nouveaux cas en un mois. Mais l'assouplissement progressif des mesures sociales en Espagne, en Italie ou au Luxembourg pourrait avoir l'effet inverse.

Pour Hans Kluge, le directeur de l'OMS Europe, ce retour à une vie «normale» doit «aller de pair avec la hausse des efforts en matière de dépistage, traçage, séquençage et de vaccination». Il recommande également d'éviter les voyages internationaux «face à une menace persistante et à de nouvelles incertitudes»

A noter qu'au Luxembourg, le gouvernement concentre sa lutte contre le covid sur le dépistage massif, et la vaccination. Un tiers des résidents du Grand-Duché ont d'ores et déjà été vaccinés, et 70% d'entre eux devraient l'être d'ici début juillet, selon les dernières estimations du ministère de la Santé.